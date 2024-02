Taylor Swift ameaça processar jovem que rastreia seu jatinho nas redes

A- A+

Advogados da cantora Taylor Swift ameaçaram processar o jovem Jack Sweeney, estudante da Universidade Central da Flórida, responsável por perfis nas redes sociais que rastreiam o jatinho particular da americana. O caso foi revelado pelo jornal americano Washington Post.

Sweeney recebeu em dezembro do ano passado uma carta dos advogados de Swift com um ultimato para que ele pare com as publicações, que mostram onde a aeronave se encontra. O jovem americano há anos mantém contas que acompanham, a partir de dados públicos, as viagens de jatinhos de celebridades e magnatas.

As publicações de Sweeney também trazem estimativas de emissões de gases do aquecimento global.

