CELEBRAÇÃO Taylor Swift faz 36 anos: relembre como a cantora celebrou outros aniversários De animadas festas de fim de ano a comemoração no jardim, veja como estrela pop marcou a data ao longo dos anos

Dezembro é um mês de festa para Taylor Swift. A diva pop — que acaba de lançar o documentário “The End of an Era”, com os bastidores da turnê “The Eras Tour”, que bateu recordes ao redor do mundo — completa 36 anos neste sábado (13).



A cantora norte-americana celebra um ano agitado, que incluiu a recompra dos direitos autorais de suas músicas, após uma uma longa disputa com o executivo da indústria fonográfica Scooter Brauno; o lançamento de seu 12º álbum de estúdio, "The life of a showgirl"; e o noivado com o astro da NFL Travis Kelce, com quem se casará em 2026.

Ainda não se sabe como a cantora vai comemorar a data, mas é fato que Swift sabe como celebrar.



De festas ensolaradas em jardins australianos a animadas festas de fim de ano, relembre as festas glamourosas que a estrela pop organizou (e frequentou!) ao longo dos anos:

Para comemorar seu 35º aniversário em dezembro passado, a cantora passou o dia com Travis Kelce. O astro da NFL presenteou a agora noiva com presentes luxuosos (que teriam custado US$ 175 mil) e um jantar íntimo.







Segundo o site Page Six, alguns dos presentes de Kelce incluíam rosas e joias com gravações personalizadas para a cantora. Kelce também ofereceu um pequeno jantar com um chef e um bartender particulares para a ocasião

Dias depois do encerramento da "Eras Tour", Swift ainda deu uma festa épica para comemorar seus 35 anos, inspirada na turnê. Embora tenha permanecido discreta nas redes sociais, amigos compartilharam alguns detalhes da celebração.



Os convidados se vestiram em homenagem à aniversariante, em referências a uma de suas eras, de acordo com fotos compartilhadas por Brittany Mahomes (amiga de Swift e mulher do jogador de futebol americano Patrick Mahomes) no Instagram.

Em 2023, Taylor Swift comemorou seu aniversário de 34 anos em grande estilo na boate The Box, em Nova York, com alguns de seus amigos mais próximos, incluindo celebridades com Blake Lively, Zoë Kravitz, Sabrina Carpenter e Gigi Hadid.

A cantora usou as redes sociais para compartilhar um pouco da comemoração sem Travis Kelce, que estava em Kansas City, Missouri, para um treino obrigatório de futebol americano.

Em uma comemoração diferente e mais discreta, a estrela pop celebrou seus 33 anos no estúdio com seu frequente colaborador Jack Antonoff, em 2022.

Em 2021, em plena pandemia, Swift dividiu a festa de aniversário de 32 anos cm uma de suas melhores amigas, Alana Haim, da banda Haim, que estava fazendo 30 anos. "Não se preocupem, testamos todo mundo!", tranquilizu a cantora em seu Instagram.

Após se apresentar em um grande show no evento Jingle Ball, no Madison Square Garden, em Nova York, e receber uma serenata surpresa no dia de seu aniversário de 30 anos, Taylor Swift deu em seguida "a festa de fim de ano mais extravagante que se tem notícia", como escreveu em seu Instagram: uma festa temática de Natal repleta de estrelas, com amigos famosos como Blake Lively, Ryan Reynolds, Gigi Hadid e o então namorado Joe Alwyn.

Em 2015, a revista Us Weekly divulgou que Swift e seu então namorado, Calvin Harris, compareceram a uma festa de Natal e aniversário na casa de Jimmy Iovine em Malibu, Califórnia, para comemorar o aniversário de 26 anos dela.

A festa de 25 anos de Taylor Swift em Nova York estava lotada de celebridades, incluindo Beyoncé, Jay-Z, Justin Timberlake, Sam Smith e Karlie Kloss.

Após dar início às comemorações durante sua apresentação no Jingle Ball de Nova York (onde pediu à plateia que gritasse bem alto em homenagem ao seu aniversário), a cantora continuou as festividades fora dos palcos, em seu apartamento.



Segundo o Daily Mail, os figurões da música comeram pizza, usaram chapéus de festa e registraram o encontro épico em fotos.

“Então é assim que é ter 25 anos… #melhoraniversárioDETODOS”, escreveu a estrela pop na legenda da foto do grupo.

Em uma foto do Instagram depois apagada, Swift revelou que comemorou seu aniversário de 24 anos com Lorde e amigos com uma festa no jardim durante uma turnê na Austrália, em 2013.

"Meu aniversário de 24 anos foi uma festa no jardim em Melbourne", escreveu ela na legenda da publicação. "O melhor aniversário que já tive."

O aniversário de 23 anos foi tranquilo: na data, Taylor Swift foi flagrada passeando pela rua na Inglaterra com o então namorado Harry Styles.

Resta saber como serão as comemorações dos 36 anos

