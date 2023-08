Taylor Swift anuncia '1989' como próxima regravação e admite: "Para ser bem sincera, é meu favorito"

A- A+

Taylor Swift está revivendo os anos 80 mais uma vez. Cantora revelou nesta quinta-feira (10), durante encerramento da 'The Eras Tour' nos Estados Unidos, mais detalhes sobre o lançamento do '1989 (Taylor's Version)', previsto para 27 de outubro. O álbum, coincidentalmente (ou não) lançado pela primeira vez na mesma data em 2014, consolidou a passagem de Swift para música pop e lhe assegurou seu segundo Álbum do Ano na 57ª edição do Grammy.

"A última vez que fui tão agradavelmente surpreendida por algo que vocês fizeram foi quando anunciei que iria regravar minha discografia. Isso era algo que eu esperava que fosse apenas uma coisa minha, apenas uma coisa pessoal. Eu era uma adolescente, queria ser dona da minha música", disse a cantora no palco, durante apresentação acústica. "A maneira que encontrei para fazer isso foi regravando meus álbuns, e a maneira como vocês abraçaram essa ideia... Nunca vou parar de agradecer por isso."

'1989 (Taylor's Version)' será o quarto álbum em seu projeto de regravação pela propriedade de suas composições, anunciado em 2019, e contará com cinco faixas inéditas, chamadas de "From The Vault".

"Para ser totalmente honesta, esta é a minha regravação mais favorita que já fiz porque as faixas resgatadas são tão insanas. Eu não posso acreditar que elas foram deixadas para trás. Mas não por muito tempo! Pré-encomende 1989 (Taylor's Version) no meu site", escreveu a cantora em suas redes sociais.



Em novembro, Swift faz seis shows no Brasil; 17, 18 e 19, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26, no Allianz Parque, em São Paulo.

