Taylor Swift anuncia novo álbum durante o Grammy; saiba quando será o lançamento

A- A+

Esqueça Reputation. Taylor Swift tem um novo álbum a ser lançado.

Ao receber o Grammy de melhor álbum vocal pop na noite deste domingo, 4, em Los Angeles, EUA, Taylor disse que estava guardando um segredo há dois anos. "Meu novo álbum será lançado em 19 de abril. Chama-se ''Tortured Poets Department''. Vou postar a capa agora mesmo nos bastidores", anunciou ela.

Capa do álbum ''Tortured Poets Department''

Em sua conta no Instagram, Taylor postou uma imagem em preto e branco dela reclinada sobre travesseiros. A metade superior de seu rosto e a metade inferior de suas pernas estão cortadas na imagem de baixo contraste.

"Tudo é justo no amor e na poesia...", diz a legenda.

Leia também • Após aparição no Grammy, Céline Dion lança filme: "Não quero deixar que a doença me defina" • Taylor Swift, Miley Cyrus e Billie Eilish levam principais prêmios do Grammy 2024

Taylor Swift provocou especulações em massa no início da noite, quando seu site parecia estar fora do ar. Alguns teorizaram que ela estava se preparando para lançar Reputation (Taylor’s Version), mas pistas enigmáticas no site "caiu" indicaram que isso poderia ser um erro de direção. Taylor Swift provocou especulações em massa no início da noite, quando seu site parecia estar fora do ar. Alguns teorizaram que ela estava se preparando para lançar Reputation (Taylor’s Version), mas pistas enigmáticas no site "caiu" indicaram que isso poderia ser um erro de direção.

O site voltou, com foco no próximo álbum, com opções de pré-encomenda e produtos. Taylor Swift está pronta para voltar à The Eras Tour nesta semana, apresentando-se por quatro noites em Tóquio (Japão). Ela ainda poderá voltar aos Estados Unidos no final da semana para ver seu namorado Travis Kelce jogar no Super Bowl.

Veja também

BBB 24 ''BBB 24'' tem madrugada com continuação de briga, promessa de voto e amizade estremecida