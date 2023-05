Taylor Swift anuncia o relançamento do álbum "Speak Now" com seis faixas inéditas

Ela não descansa! A cantora norte-americana Taylor Swift anunciou na madrugada deste sábado (6) o relançamento de seu terceiro álbum de estúdio, intitulado "Speak Now (Taylor's Version)". Atualmente, a loirinha promove a sua primeira tour após a pandemia, intitulada "The Eras Tour".

O álbum chegará às plataformas digitais no dia 07 de julho e contará com 28 faixas, seis delas inéditas. A cantora fez uma postagem no seu perfil oficial no Twitter na qual ela diz que sempre considerou o "Speak Now " como "o seu álbum".

Lançado originalmente em 2010, "Speak Now" é considerado um marco na carreira da loirinha. Tendo sido um sucesso de crítica e vendas. Nele estão faixas como "Enchanted", "Long Live", "Back To December" e a polêmica "Better Than Revenge".

It fills me with such pride and joy to announce that my version of Speak Now will be out July 7 (just in time for July 9th, iykyk ) I first made Speak Now, completely self-written, between the ages of 18 and 20. The songs that came from this time in my life were marked by their pic.twitter.com/oa0Vs5kszr