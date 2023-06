Taylor Swift anuncia oficialmente shows no Brasil; confira datas

A- A+

Após problemas na pandemia de Covid-19, que atrapalharam os planos da artista de trazer "Lover Fest Tour" para o Brasil, Taylor Swift anuncia show na américa latina.Apesar das teorias de que algo do tipo aconteceria, a confirmação oficial aconteceu nesta sexta-feira (2), através de um post na página oficial do Instagram de Taylor.

A cantora, de 33 anos, divulgou performances na Cidade do México, no México; em Buenos Aires, na Argentina; e nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. No Brasil, os shows acontecerão nas datas 18 de novembro (RJ) e 25 e 26 de novembro (SP). Sabrina Carpenter, que recentemente esteve no Festival Mita, foi confirmada para abrir os shows.

Essa será a segunda apresentação da compositora dos sucessos "You Belong With Me", Blank Space" e "All Too Well" no Brasil. A primeira vez foi durante a promoção do seu quarto álbum, "Red", em 2012. Desde então, os 'Swifters' do país estão órfãos de shows da cantora pop.

As vendas gerais dos ingressos começaram na segunda-feira (12), às 10h. Eles poderão se adquiridos pelo site oficial da turnê ou nas bilheterias físicas do Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705) e do Estádio Nilton Santos (Rua Árquias Cordeiro).

