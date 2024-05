Taylor Swift, Beyoncé, Ed Sheeran e mais: veja lista das turnês mais lucrativas de 2023

A- A+

Desde que o show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi anunciado, uma curiosidade paira entre os brasileiros: quanto a rainha do pop vai receber para encerrar a "Celebration tour" em terras cariocas?



Nesta quarta-feira (1), a coluna de Ancelmo Gois revelou que, segundo documento enviado ao governo do Estado do Rio que detalhou os gastos com o evento, a americana vai embolsar R$ 17 milhões, cerca de US$ 3 milhões.

Assim como Madonna, outros artistas faturam na casa dos milhões e até bilhões quando o assunto é rodar o mundo se apresentando para plateias com milhares de pessoas.



Na lista da Forbes divulgada no final no ano passado que contém as turnês mais lucrativas de 2023, os artistas fizeram cerca de 40 a 50 shows. No caso de Madonna, a turnê que celebra seus 40 anos de carreira conta com pelo menos o dobro — foram 80 shows no total.



Assim, é de se esperar que a próxima escalação, a cantora americana apareça.





Veja lista das turnês mais lucrativas de 2023

The Eras Tour - Taylor Swift: Receita bruta: US$ 780 milhões | Lucro líquido: US$ 305 milhões

Renaissance World Tour - Beyoncé: Receita bruta de 2023: US$ 460 milhões | Lucro líquido: US$ 145 milhões

– +–=÷× (Mathematics) Tour - Ed Sheeran: Receita bruta de 2023: US$ 240 milhões | Lucro líquido: US$ 110 milhões

Music of the Spheres World Tour - Coldplay: Receita bruta de 2023: US$ 275 milhões | Lucro líquido: US$ 85 milhões

Summer Carnival - Pink: Receita bruta de 2023: US$ 300 milhões | Lucro líquido: US$ 85 milhões

Love On Tour - Harry Styles: Receita bruta de 2023: US$ 227 milhões | Lucro líquido: US$ 70 milhões

Farewell Yellow Brick Road Tour - Elton John: Receita bruta de 2023: US$ 195 milhões | Lucro líquido: US$ 70 milhões

One Night at a Time World Tour - Morgan Wallen: Receita bruta de 2023: US$ 190 milhões | Lucro líquido: US$ 70 milhões

World Tour - Luke Combs: Receita bruta de 2023: US$ 125 milhões | Lucro líquido: US$ 55 milhões

After Hours til Dawn Tour - The Weeknd: Receita bruta de 2023: US$ 158 milhões | Lucro líquido: US$ 55 milhões

Veja também

CELEBRIDADES Não é apenas o Ken! Oito momentos em que Ryan Gosling foi a pessoa mais legal de Hollywood