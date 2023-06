A- A+

famosos Taylor Swift cancela adesão a clube exclusivo de NY após vazamento de fotos com affair Matty Healy Convidados da Casa Cipriani quebraram política que proibia registros no local e postaram cliques da artista com o vocalista da banda britânica The 1975

A cantora Taylor Swift cancelou a sua carteirinha de membro do exclusivo clube Casa Cipriani, em Nova York, depois do vazamento de fotos dela num encontro com Matty Healy, vocalista da banda britânica The 1975, no mês passado. A informação é do portal Page Six, para quem uma fonte contou que a artista tomou a decisão ao ver que convidados quebraram a política que proibia fotos e vídeos no interior do local e postaram cliques exibindo o affair.

O clube, que já havia punido os autores das fotos, negou ao "Page Six" que Taylor tenha se desvinculado. Segundo a fonte, a Casa Cipriani expulsou "pelo menos três pessoas" por violarem as regras do espaço e a privacidade da artista.

"Taylor entrou [no clube] sabendo da política [proibitiva de fotos] e depois teve que sair" afirmou à fonte, fazendo referência à intrusão na privacidade da cantora. "Agora eles estão reprimindo [membros que tiram fotos] como loucos."

Depois da repercussão das fotos, que viralizaram num momento em que fãs suspeitavam do affair, o clube privado enviou uma mensagem a todos os membros.

"Chegou ao nosso conhecimento que imagens foram capturadas no clube nos últimos dias que infringiram a privacidade de nossos membros", afirma o comunicado, enviado por e-mail. "É importante observar que qualquer membro que violar essas políticas enfrentará a revogação imediata de sua associação".

Após um breve romance, Taylor Swift e Matty Healy não estão mais juntos, de acordo com informações do "TMZ" e da revista "People".

Inaugurado em 2021, o clube de luxo de Nova York se tornou o queridinho entre os famosos, como Leonardo DiCaprio e Naomi Campbell.

