Taylor Swift dá empurrão extra na economia dos EUA, e turnê é citada pelo banco central

Nem mesmo o Fed, o banco central americano, passou batido pelo sucesso que Taylor Swift tem tido com Eras Tour, turnê que deve percorrer os cinco continentes, em mais de 100 apresentações, e que chega ao Brasil em novembro.

A primeira fase de shows da artista, que teve início em março, nos EUA, chamou atenção da autoridade monetária do país nesta semana por seus impactos na economia. A menção a Swift foi feita pelo escritório do Federal Reserve da Filadélfia.

"Apesar da lenta recuperação do turismo na região em geral, um destaque é que maio foi o mês mais forte na receita hoteleira da Filadélfia desde o início da pandemia, em grande parte devido ao afluxo de convidados para os shows de Taylor Swift na cidade”, escreveu o Fed, no Livro Bege, documento que reúne informações sobre o panorama da economia de diferentes regiões do país.

A menção à artista aconteceu por causa da movimentação nos hotéis da região durante as três apresentações que aconteceram na Filadélfia, entre os dias 12 e 14 de maio. Um relatório da plataforma Booking.com mostra que os preços dos hotéis mais que triplicaram em algumas cidades por onde a Eras Tour passou.

Faturamento de US$ 1 bilhão

Neste final de semana, as apresentações da artista aconteceram em Denver, no estado do Colorado. O Common Sense Institute, organização que monitora a economia local, prevê que os shows movimentem US$ 140 milhões no PIB do estado. Para a turnê completa nos EUA, o instituto espera um acréscimo de US$ 4,6 bilhões na economia, gerados por gastos dos consumidores.

Outras cidades americanas também já sentiram o efeito Taylor Swift. Em Chicago, os shows contribuíram para o estabelecimento de um recorde de ocupação nos hotéis. Mais de 44 mil quartos foram ocupados em cada noite de apresentação, segundo a Choose Chicago.

Segundo a Billboard, esta já é a terceira turnê mais lucrativa da história. A expectativa é que o faturamento total ultrapasse US$ 1 bilhão. Com a extensão da turnê, recém anunciada pela artista, a Eras Tour tem agenda de shows marcada até agosto de 2024.

