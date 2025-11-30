Taylor Swift dará "várias festas" de despedida de solteira com Selena Gomez e Gigi Hadid
Cantora e o noivo, Travis Kelce, estariam de olho em mansão de US$ 32 milhões em Rhode Island para trocar votos em uma cerimônia "digna de conto de fadas"
Uma é pouco pra Taylor Swift. A cantora americana, que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce, está planejando "várias festas" de despedida de solteira pelo mundo, em lugares como Bahamas, Nova York e Itália. A informação é do tabloide americano The US Sun.
A cantora Selena Gomez e e a modelo Gigi Hadid seriam duas das madrinhas de Taylor, garante a publicação. “As madrinhas têm conversado nas últimas duas semanas várias vezes por semana, seja por telefone, mensagens ou videochamada”, revelou uma fonte ao jornal.
Reuniões entre as amigas estariam marcadas para nos próximos meses em Nova York, Los Angeles e Nashville. Os encontros servirão para acertas todos os detalhes das festas.