A- A+

Mundo Taylor Swift deve aumentar em US$ 200 milhões o PIB de Singapura País despertou reclamações dos seus vizinhos por ter negociado acordo com a cantora para que ela não se apresentasse em nenhum outro ponto do Sudeste Asiático

Economistas prevêem que a turnê "Eras" da cantora americana Taylor Swift deve aumentar o PIB de Singapura em mais de US$ 200 milhões (quase 1 bilhão de reais). No mês passado, foi divulgado que o país havia feito um acordo de exclusividade com a popstar para que ela “não se apresentasse em nenhum outro país do Sudeste Asiático”.

Sendo assim, Taylor se comprometeu a realizar seis shows no Estádio Nacional de Cingapura, com capacidade para 55.000 pessoas, entre o sábado passado e este sábado, tornando-o o único local do Sudeste Asiático na etapa asiática da "Eras Tour", que passou pelo Brasil em novembro do ano passado.

A revista "Forbes" revelou que a decisão de Taylor Swift de se apresentar exclusivamente em Cingapura significou um aumento de 10% nas reservas de hotéis, de acordo com a empresa de análise de hotéis Smith Travel Research. O popular site de viagens Trip.com também afirmou que os voos para Cingapura entre 1º e 9 de março aumentaram 186%. Já a demanda por voos de Bangkok, Manila e Jacarta para a cidade-estado aumentou 20% durante o mesmo período, de acordo com a JetStar Asia.

O acordo com Singapura provocou uma grita de alguns países vizinhos. Embora o primeiro-ministro da Tailândia tenha considerado o acordo “astuto”, um legislador das Filipinas criticou a medida, dizendo: “Isto não é o que os bons vizinhos fazem. Nossos países são bons amigos. É por isso que ações como essa nos ferem.”

Em resposta, o primeiro-ministro de Singapura disse que o acordo “não era hostil”, chamando-o de “acordo bem-sucedido”. “Às vezes um país faz um acordo, às vezes outro país o faz. Não digo explicitamente: ‘Você virá aqui apenas com a condição de não ir a outros lugares'. Se isso é o que é necessário fazer para obter um resultado que seja mutuamente benéfico e que, do ponto de vista de Singapura, sirva não apenas para fazer crescer a economia, mas também para atrair visitantes e boa vontade de toda a região, não vejo por que não”, respondeu.

Em dezembro do ano passado, atual turnê de Taylor Swift se tornou a primeira a arrecadar mais de US$ 1 bilhão, superando a turnê ‘Farewell Yellow Brick Road’, do recordista anterior Elton John, com US$ 939 milhões.

Veja também

Dia Internacional da Mulher Altas Horas traz convidadas no embalo do Dia Internacional da Mulher