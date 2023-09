A- A+

Celebridades Taylor Swift e Shakira brilham no VMAs; confira detalhes da premiação Enquanto Swift foi a grande vencedora da noite, a colombiana recebeu a estatueta do prestigioso "Video Vanguard", em apreciação ao seu impacto no audiovisual

A cantora Taylor Swift foi a grande vencedora do MTV Video Music Awards (VMA) nesta terça-feira (12), enquanto a colombiana Shakira recebeu a estatueta do prestigioso "Video Vanguard" da noite, com direito a uma apresentação que agitou a plateia e celebrou toda a sua carreira.

Swift deu continuidade ao seu reinado mundial ao conquistar os prêmios de "Melhor Canção" e "Melhor Artista Pop", categoria que foi anunciada pelo grupo NSYNC, reunido pela primeira vez em uma década.

"Não sou boa em passar de fã a vencedora", disse a artista ao receber a estatueta dos integrantes da 'boy band' que marcou a virada do milênio.

A estrela do Pop não se apresentou durante a premiação e apenas desfrutou de suas bebidas, enquanto artistas como Olivia Rodrigo, Anitta e Doja Cat subiram ao palco.

Na cerimônia, que este ano aconteceu no Prudential Center, em Newark, Swift foi vista com frequência sentada perto do palco principal ao lado da rapper Ice Spice.

No palco, ela contou aos fãs que, quando compõe, muitas vezes sente que tem "um tipo muito específico de insegurança ou auto-aversão", mas quando os ouve cantarem suas letras, isto "leva a esse sentimento muito relaxante de que talvez todos nós tenhamos os mesmos problemas".

Lil Wayne abriu a noite com uma apresentação em homenagem aos 50 anos do Hip Hop e Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy, relembrou sua carreira em uma performance que se somou à conquista do prêmio "Ícone Global", pelo conjunto de sua obra.

Mas foi Shakira quem roubou a cena ao receber o prêmio "Video Vanguard", que reconhece as inovações em gravações audiovisuais na indústria.

A colombiana de 46 anos levantou o público com suas batidas de quadril características e um medley bilíngue que incluiu "She Wolf", "Te Felicito", "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever" e "Hips Don't Lie".

Vestida com um traje nude cintilante, a artista finalizou sua performance surfando em uma plataforma que a elevou acima de uma multidão de fãs e amigos.

"Obrigada, MTV. Obrigada por ser uma parte tão importante da minha carreira desde que eu tinha apenas 18 anos", disse ela.

Afrobeats e bongos

A rapper Nicki Minaj foi a anfitriã do evento pelo segundo ano seguido e apresentou ao vivo seu novo single, "Last Time I Saw You", que será parte do álbum "Pink Friday 2", que será lançado em novembro. Ela também faturou o prêmio da noite de "Melhor Hip Hop".

Doja Cat, por sua vez, incendiou a plateia ao interpretar um medley de "Attention", "Paint The Town Red" e "Demons", vestida com um terno que se afrouxou lentamente enquanto ela dançava e exibia seus cabelos loiros.

O prêmio de "Melhor R&B" foi para SZA, que não compareceu ao evento, enquanto a banda sul-coreana Stray Kids ganhou o "Melhor K-pop" e se apresentou logo depois.

A estatueta de "Melhor Afrobeats", nova categoria na premiação, ficou com o nigeriano Rema, por seu aclamado single "Calm Down", em parceria com a americana Selena Gomez.

Já Anitta protagonizou um baile funk com sucessos como "Funk Rave", que lhe rendeu o prêmio de "Melhor Latina" da noite.

A colombiana Karol G também aproveitou a onda do ritmo brasileiro e foi uma das artistas mais notáveis da noite, levando o prêmio de "Melhor Colaboração" com Shakira.

Cardi B e Megan Thee Stallion apresentaram "Bongos" ao vivo, sua mais recente colaboração após o sucesso retumbante de "WAP".

A banda pop-punk Fall Out Boy, por sua vez, completou a nostalgia que começou com o NSYNC, apresentando sua versão atualizada de "We Didn't Start The Fire", de Billy Joel.

Veja também

SAÚDE Doação presumida de órgãos: entenda o projeto defendido pela família de Faustão após transplante