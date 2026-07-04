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CELEBRIDADES Taylor Swift e Travis Kelce estão casados; Adam Sandler celebrou a união Segundo um comunicado divulgado por um representante da cantora ao The New York Times, o ator Adam Sandler celebrou a união do casal

A cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce estão oficialmente casados. Segundo um comunicado divulgado por um representante da cantora ao The New York Times, o ator Adam Sandler celebrou a união do casal nesta sexta-feira, 3, no Madison Square Garden, em Nova York.

Ainda conforme o representante de Taylor, o irmão da artista, Austin, foi "padrinho de honra" e o irmão de Kelce, Jason, foi padrinho do casamento. Os dois usaram roupas da marca Christian Dior, desenhados por Jonathan Anderson. A cantora ainda usou sapatos Christian Louboutin feitos sob medida e joias da Cartier.





O casamento foi cercado por especulações e, há pouco, ainda não era confirmado oficialmente pelo casal. O evento, porém, gerou uma grande movimentação em Nova York de fãs, convidados e da organização da cerimônia.

Conforme a imprensa norte-americana, o casal realizou um jantar intimista para 100 pessoas na quinta, 2. Na sexta, a cerimônia oficial recebe aproximadamente mil convidados, entre artistas, jogadores e executivos da indústria do entretenimento e dos esportes.

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