RELACIONAMENTO Taylor Swift e Travis Kelce: relembre momentos do casal que fez fãs suspirarem Casal deu primeiros sinais em setembro do ano passado; veja momentos-chave do relacionamento

Lá atrás, em julho, Travis Kelce, o astro do time de futebol americano Kansas City Chiefs, se ofereceu publicamente como um potencial pretendente de Taylor Swift, cuja Eras Tour a catapultou além de sua já estratosférica fama. Poucos poderiam imaginar que na véspera do Super Bowl, todos estaríamos aqui.

A maior parte dos Estados Unidos — e grande parte do mundo — foi envolvida à força no romance dos dois. Há uma qualidade implacável, inescapável e, por vezes, fatigante nesse vórtice monocultural Swift-Kelce. Rapaz conheceu moça, fãs de futebol conheceram os Swifties, e cada novo desenvolvimento tornou-se motivo para hiperexcitação.

Agora, à medida que o jogo se aproxima, voltamos nosso olhar para alguns dos encontros-chave e as emoções extremas que esses encontros têm gerado.

Taylor encontra futebol americano: 24 de setembro

Surpresa! Taylor aparece no Arrowhead Stadium para um jogo dos Chiefs. Viva para Travis! Taylor e Travis saem juntos após o jogo em um "carro de fuga". Uma frenesi "aparentemente rural" se desencadeia.

Taylor aparece novamente em Nova Jersey na semana seguinte para o Sunday Night Football. Ela traz seus amigos e conhece os pais.

De repente, os fãs de Taylor — muitos dos quais nunca assistiram a um jogo de futebol em suas vidas — ficam ansiosos para analisar listas de jogadores da NFL, regras e o mercado de ingressos secundário.

Travis encontra Taylor depois de um show: 11 de novembro

Algumas semanas após o casal promissor fazer uma surpreendente aparição no "Saturday Night Live", Travis voa para a Argentina durante sua semana de folga para assistir à Eras Tour. Enquanto ela canta sua última música da noite, "Karma", Taylor muda uma letra para se referir a Travis. ("Karma é o cara dos Chiefs, voltando diretamente para mim.") Ela corre diretamente para os braços esperando de Travis fora do palco.

O casal encontra a mídia: 20 de novembro e 6 de dezembro

Travis fala com a revista The Wall Street Journal, enquanto Taylor conversa com a Time, oferecendo uma confirmação oficial de seu relacionamento.

"Tudo começou quando Travis muito adoravelmente me expôs em seu podcast, o que eu achei incrivelmente legal", disse Taylor à revista (nos fazendo questionar sua definição de "incrivelmente legal"). "Começamos a sair logo depois disso. Então, na verdade, tivemos um tempo significativo que ninguém sabia, pelo qual sou grata, porque tivemos a oportunidade de nos conhecer. Na época em que fui ao primeiro jogo, já éramos um casal. Acho que algumas pessoas pensam que viram nosso primeiro encontro naquele jogo? Jamais seríamos psicóticos o suficiente para lançar oficialmente um primeiro encontro."

Fãs de futebol chegam ao limite de paciência: dezembro

Alguns fãs de futebol (e ex-treinadores) ficam cansados de ver Taylor Swift durante as transmissões da NFL. Por que, perguntam eles, a câmera precisa constantemente desviar do jogo para mostrar Taylor em uma suíte de luxo? (A verdade, é claro, é mais complicada.)

A frustração aumenta em Kansas City enquanto os Chiefs, os campeões defensores do Super Bowl, enfrentam dificuldades no campo. A equipe perde três de seus cinco jogos em dezembro, um período ruim durante o qual Travis não faz nenhum touchdown.

Após uma derrota especialmente abismal em um jogo televisionado nacionalmente no Dia de Natal — Travis é visto tendo um acesso de raiva na lateral do campo — a fadiga em relação a Taylor atinge seu ponto máximo. Alguns correlacionam as falhas dos Chiefs com o relacionamento do casal, argumentando que é uma distração para Travis e sua equipe.

Conspirações encontram Taylor: janeiro

Por semanas, Travis também foi criticado — por pessoas, incluindo o quarterback dos Jets, Aaron Rodgers — por sua participação em comerciais da Pfizer divulgando a vacina contra a Covid-19.

Eventualmente, o apresentador da Fox News, Jesse Watters, vai além, sugerindo no ar que Taylor é um ativo do Departamento de Defesa envolvido em guerra psicológica.

Um ciclo de notícias inteiro surge da nova obsessão da direita por Taylor e da crescente ansiedade de ambos os lados sobre se ela oferecerá seu apoio na eleição presidencial de 2024.

"Acho que a ideia de que isso foi um roteiro, que foi planejado antecipadamente, é absurda", disse Roger Goodell, o comissário da NFL, em uma coletiva de imprensa na segunda-feira. "Francamente, nem vale a pena falar sobre isso. Vemos duas pessoas se divertindo juntas. Isso é maravilhoso. Desejo-lhes o melhor. Ambos são pessoas maravilhosas."

Playoffs da NFL: janeiro

No jogo de playoff dos Chiefs contra o Miami Dolphins, Taylor veste um casaco acolchoado semelhante à camiseta No. 87 de Travis — um casaco que descobrimos logo depois ser projetado por Kristin Juszczyk, a esposa do fullback do San Francisco 49ers, Kyle Juszczyk. A NFL concorda rapidamente com um acordo de licenciamento com Kristin.

No próximo final de semana, Taylor vai ao jogo de Travis em Orchard Park, Nova York, e se familiariza com seu irmão (e co-apresentador de podcast), Jason. Jason pôde comparecer ao jogo dos Chiefs porque sua própria equipe, o Philadelphia Eagles, foi eliminada dos playoffs uma semana antes.

Jason tira a camisa na suíte de luxo enquanto torce pelos Chiefs em meio a uma multidão animada de torcedores dos Buffalo Bills. Lá embaixo no campo, Travis faz o gesto característico de coração com as mãos de Taylor depois de marcar um touchdown.

Taylor e Travis celebram juntos no campo depois que os Chiefs vencem o jogo do Campeonato da AFC. Eles se abraçam e se beijam, e os microfones parecem captar Travis dizendo a Taylor que a ama, e Taylor responde: "Nunca estive tão orgulhosa de alguém, nunca".

Super Bowl: 11 de fevereiro

Uma semana após dominar uma transmissão de domingo à noite, estabelecendo o recorde de todos os tempos no Grammy para vitórias em álbum do ano e anunciando um novo álbum, será novamente o 'show da Taylor,' no mesmo horário?

Taylor chega ao grande jogo em sua que parece ser sua primeira temporada como uma fã dedicada de futebol.

Todos percebem muito rapidamente que Taylor precisará correr de volta de um show da Eras Tour no Japão para chegar a Las Vegas a tempo do jogo. Jornalistas esportivos e a Embaixada do Japão se tornam especialistas da noite para o dia na linha internacional de data e logística de viagem.

De repente, Usher não é mais a maior estrela da música no Super Bowl, apesar de ser o responsável pelo entretenimento do intervalo.

E os sites de apostas não hesitam em explorar o drama. Travis Kelce irá propor a Taylor Swift no campo após o jogo?

