Taylor Swift entra para o Hall da Fama dos Compositores como a mulher mais jovem a ser homenageada
Cantora de 36 anos alcança mais um marco na carreira após recordes de vendas, Grammys e a bem-sucedida turnê "The Eras Tour"
Taylor Swift tornou-se nesta quinta-feira a mulher mais jovem a ingressar no prestigiado Hall da Fama dos Compositores, acrescentando mais um feito à trajetória da estrela pop americana de 36 anos.
Os artistas podem se candidatar a uma vaga na instituição 20 anos após o lançamento de sua primeira música comercial. No caso de Swift, o marco foi atingido com "Tim McGraw", lançada em junho de 2006.
Desde então, a cantora construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da indústria musical. Ela gravou 12 álbuns que transitam por gêneros como country, pop e folk e conquistou 14 prêmios Grammy, incluindo quatro troféus de Álbum do Ano, um recorde.
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Swift apareceu no tapete vermelho usando um longo vestido preto estampado com flores. A cerimônia foi realizada em um hotel de Nova York, restrita a poucos convidados e sem transmissão pela televisão.
"A capacidade de Swift de se transformar como compositora, de habitar diferentes paisagens sonoras e escrever com a mesma credibilidade em um gênero como em outro faz parte de seu superpoder como autora", afirma sua biografia no site do Hall da Fama.
"Também representa a ousadia e a coragem de sua maestria artística: explorar novas fronteiras quando o passo seguinte mais prático seria continuar explorando o material que lhe trouxe sucesso em primeiro lugar."
Recordes e novos projetos
As estimativas de vendas mundiais de Taylor Swift superam o equivalente a 250 milhões de álbuns.
Sua turnê mais recente, "The Eras Tour", arrecadou um valor recorde próximo de US$ 2 bilhões em 2023 e 2024. Ela também é a artista feminina com o maior número de músicas entre as dez primeiras colocações da Billboard.
Dias atrás, apresentou uma canção country para a trilha sonora do filme "Toy Story 5".
Segundo alguns veículos de imprensa, a cantora poderá se casar com o jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 36 anos, em 3 de julho, em Nova York.
Junto com Swift, também ingressaram no Hall da Fama a canadense Alanis Morissette, Gene Simmons e Paul Stanley, da banda de rock KISS, além de Kenny Loggins, autor de sucessos de trilhas sonoras de filmes como "Footloose" e "Top Gun".
O recorde anterior entre as mulheres no Hall da Fama dos Compositores pertencia a Carole Bayer Sager, que ingressou em 1987, aos 43 anos. Stevie Wonder continua sendo a pessoa mais jovem a entrar para a instituição, após sua inclusão em 1983, aos 32 anos.