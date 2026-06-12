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música Taylor Swift entra para o Hall da Fama dos Compositores como a mulher mais jovem a ser homenageada Cantora de 36 anos alcança mais um marco na carreira após recordes de vendas, Grammys e a bem-sucedida turnê "The Eras Tour"

Taylor Swift tornou-se nesta quinta-feira a mulher mais jovem a ingressar no prestigiado Hall da Fama dos Compositores, acrescentando mais um feito à trajetória da estrela pop americana de 36 anos.

Os artistas podem se candidatar a uma vaga na instituição 20 anos após o lançamento de sua primeira música comercial. No caso de Swift, o marco foi atingido com "Tim McGraw", lançada em junho de 2006.

Desde então, a cantora construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da indústria musical. Ela gravou 12 álbuns que transitam por gêneros como country, pop e folk e conquistou 14 prêmios Grammy, incluindo quatro troféus de Álbum do Ano, um recorde.

Swift apareceu no tapete vermelho usando um longo vestido preto estampado com flores. A cerimônia foi realizada em um hotel de Nova York, restrita a poucos convidados e sem transmissão pela televisão.

"A capacidade de Swift de se transformar como compositora, de habitar diferentes paisagens sonoras e escrever com a mesma credibilidade em um gênero como em outro faz parte de seu superpoder como autora", afirma sua biografia no site do Hall da Fama.

"Também representa a ousadia e a coragem de sua maestria artística: explorar novas fronteiras quando o passo seguinte mais prático seria continuar explorando o material que lhe trouxe sucesso em primeiro lugar."

Recordes e novos projetos

As estimativas de vendas mundiais de Taylor Swift superam o equivalente a 250 milhões de álbuns.

Sua turnê mais recente, "The Eras Tour", arrecadou um valor recorde próximo de US$ 2 bilhões em 2023 e 2024. Ela também é a artista feminina com o maior número de músicas entre as dez primeiras colocações da Billboard.

Dias atrás, apresentou uma canção country para a trilha sonora do filme "Toy Story 5".

Segundo alguns veículos de imprensa, a cantora poderá se casar com o jogador de futebol americano Travis Kelce, também de 36 anos, em 3 de julho, em Nova York.

Junto com Swift, também ingressaram no Hall da Fama a canadense Alanis Morissette, Gene Simmons e Paul Stanley, da banda de rock KISS, além de Kenny Loggins, autor de sucessos de trilhas sonoras de filmes como "Footloose" e "Top Gun".

O recorde anterior entre as mulheres no Hall da Fama dos Compositores pertencia a Carole Bayer Sager, que ingressou em 1987, aos 43 anos. Stevie Wonder continua sendo a pessoa mais jovem a entrar para a instituição, após sua inclusão em 1983, aos 32 anos.

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