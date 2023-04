Taylor Swift explica corte na mão que chamou atenção dos fãs: "Caí nos bastidores"

A- A+

A cantora Taylor Swift, 33, garantiu aos fãs que está bem nesta segunda-feira (24), depois que seus fãs notaram uma lesão profunda na mão esquerda da artista. No último fim de semana, ela realizou três apresentações de sua turnê “Eras” em Houston, nos Estados Unidos.

Durante um dos shows, a estrela apareceu no palco com a mão machucada e chamou a atenção das redes. No Twitter, Taylor resolveu explicar o ocorrido e afirmou estar “totalmente bem”. Ela disse ter feito três shows “insanos” e, depois, “acordou sorrindo e relembrando” o quanto se divertiu com os fãs.

Em seguida, ela explicou: o corte na mão aconteceu por acidente quando, em uma das trocas de roupa realizada nos bastidores, ela tropeçou e caiu. “Foi completamente minha culpa. Tropecei na bainha do meu vestido e caí no escuro (...). Me segurei com a palma da mão”, escreveu.

Taylor também fez uma referência à astrologia ao mencionar que a situação foi típica de um “Mercúrio retrógrado”. “Não se preocupem comigo, eu estou bem”, finalizou a cantora. A “Eras Tour”, por sua vez, não mostra sinais de desaceleração — neste fim de semana, a estrela fará três shows em Atlanta, Geórgia, nos EUA.

