ESTADOS UNIDOS Taylor Swift faz doação "generosa" para ONG que combate a fome em Michigan, nos EUA Feito foi durante sua passagem por Detroit com a The Eras Tour, que vem ao Brasil em novembro

Durante sua passagem por Detroit, Michigan, na última semana, onde fez fez dois shows lotados, Taylor Swift fez uma doação "generosa" para uma ONG que combate a fome no estado americano. Em seu perfil no Facebook, a Gleaners Community Food Bank agradeceu a cantora. A publicação começou com uma citação de uma frase da própria Taylor: "Não importa o que aconteça na vida, seja bom para as pessoas".

"Essas palavras soam verdadeiras hoje com a doação surpresa de Taylor para a Gleaners durante a parada da The Eras Tour em Detroit! Obrigado por causar impacto e capacitar crianças e famílias com alimentos nutritivos!", completou a publicação.

Nos comentários da publicação, fãs da artista disseram que imaginam que ela faça isso em todas as cidades por onde passa com a sua turnê.

Segundo o Detroit Free Press, o valor da doação de Taylor não foi divulgado, mas foi descrito como "generoso".

Em seu ano fiscal de 2022, a ONG (que atende a cinco condados do sudeste de Michigan: Wayne, Oakland, Macomb, Livingston e Monroe) distribuiu mais de 47 milhões de libras em alimentos para vizinhos necessitados. Segundo a Gleaners, cada dólar doado fornece três refeições.

Entre as 100 mulheres mais ricas do mundo

No começo do mês, Taylor entrou para a lista da Forbes como uma das 100 mulheres mais ricas do mundo. Aos 33 anos, a fortuna da artista é avaliada em US$ 740 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) — e, de acordo com a publicação, a principal fonte de renda dela é a música.



Se considerar apenas personalidades do mercado fonográfico que integram a lista, Taylor só fica atrás da bilionária Rihanna. Agora, com a bem-sucedida The Eras Tour, que vem ao Brasil em novembro, sua fortuna vai aumentar ainda mais.

Nos últimos meses, a cantora tem aparecido com destaque no ramo musical, já que recebeu o Grammy de Melhor Videoclipe, em fevereiro, e o VMA de Vídeo do Ano, em 2022. Depois de lançar seu álbum "Midnights" em outubro de 2022, Taylor se tornou a primeira artista da História a reivindicar os dez primeiros lugares na lista de músicas da Billboard Hot 100.

