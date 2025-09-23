Ter, 23 de Setembro

Taylor Swift ganha ação judicial contra stalker; entenda

O homem foi condenado a ficar 90 metros de distância da cantora por 5 anos

Taylor SwiftTaylor Swift - Foto: Chandan Khanna/AFP

Taylor Swift acaba de obter uma ordem de restrição contra um homem que, segundo ela, costuma aparecer em sua casa em Los Angeles e alega que ela teve um filho dele. A informação foi confirmada pelo portal de notícias de entretenimento TMZ na tarde dessa segunda-feira (22).

De acordo com documentos judiciais, um homem chamado Brian Jason Wagner, de 45 anos, foi condenado a ficar a no mínimo 90 metros de distância da artista por pelo menos pelos próximos 5 anos.

