Taylor Swift: homem é preso após tentar invadir prédio da cantora

Um suposto stalker de Taylor Swift foi preso preso tentando invadir o apartamento da cantora em Manhattan, Nova York, na manhã deste sábado (20).



O homem, que recusou se identificar, havia sido visto perambulando pelo prédio da estrela pop americana.





O homem foi levado sob custódia com base em um mandado ativo de 2017, de acordo com informações do DailyMail.com.

Não é a primeira vez que fãs perseguem ou ameaçam Taylor Swift. Em 2014, um stalker já havia cercado o prédio onde a cantora morava na época.



Em 2018, outro fã subiu a escada para subir até o apartamento recém-comprado pela cantora, também em Nova York, e chegou a dormir em sua cama. Em 2021 um homem que se dizia apaixonado pela cantora também invadiu a sua residência.

