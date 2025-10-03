A- A+

MÚSICA Taylor Swift lança seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl" "Não consigo expressar o quanto estou orgulhosa por partilhar isto com vocês, um álbum que parece tão certo", declarou a cantora

A espera acabou para os fãs de Taylor Swift: The Life of a Showgirl, o 12º álbum da superestrela pop, está disponível nas plataformas de streaming. A cantora anunciou o lançamento através das redes sociais na madrugada desta sexta-feira.

"Não consigo expressar o quanto estou orgulhosa por partilhar isto com vocês, um álbum que parece tão certo", diz a publicação.

Taylor ainda agradeceu a Max Martin e Shellback, dupla que produziu as doze faixas do álbum que falam sobre amor, sucesso e acerto de contas.

The Life of a Showgirl sucede The Tortured Poets Department do ano passado, anunciado durante o Grammy de 2024 e lançado durante sua turnê recorde, que arrecadou mais de US$ 2,2 bilhões em dois anos e cinco continentes, se tornando a turnê de maior bilheteria de todos os tempos.

O álbum também é o primeiro lançamento desde que a cantora retomou o controle sobre toda a própria obra. Em maio, a estrela pop afirmou ter comprado seu catálogo de gravações - originalmente lançado pela Big Machine Records - de sua proprietária mais recente, a empresa de private equity Shamrock Capital. (Com agências internacionais).

Veja também