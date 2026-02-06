A- A+

Cultura+ Taylor Swift lança videoclipe da canção "Opalite", nesta sexta (6) Após a estreia na Apple e no Spotify, o videoclipe também estará disponível no domingo (8) no YouTube

Quatro meses após o lançamento de “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift anunciou um segundo videoclipe do projeto, desta vez para a canção “Opalite”, lançado no Spotify e no Apple Music na manhã desta sexta-feira (6).



A estrela pop anunciou o lançamento em seu site, revelando uma contagem regressiva para as 8h da manhã de sexta-feira, no horário da costa leste dos EUA. Após a estreia na Apple e no Spotify, o videoclipe também estará disponível no domingo (8) no YouTube.



‘Opalite’ será o segundo vídeo divulgado, depois do clipe do single principal, “The Fate of Ophelia”, que estreou nos cinemas como parte do “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl” e chegou ao YouTube dois dias depois. A faixa lidera as paradas globais pela sexta semana consecutiva.



“The Life of a Showgirl” estreou em primeiro lugar na Billboard 200 após o seu lançamento em outubro.



Veja o video de "Opalite":

