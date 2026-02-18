Taylor Swift liderou em 2025 as vendas mundiais de álbuns pelo quarto ano consecutivo
A intérprete de 'Shake It Off', de 36 anos, supera na lista o grupo de K-pop Stray Kids
A americana Taylor Swift foi a artista que mais vendeu álbuns no mundo em 2025 pelo quarto ano consecutivo e pela sexta vez no total, anunciou nesta quarta-feira (18) a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).
A distinção reconhece o artista com os melhores números em vendas de álbuns e singles, sejam digitais, físicos ou por streaming, ao longo de todo o ano civil. No entanto, o volume total de vendas de cada artista não é divulgado.
A intérprete de 'Shake It Off', de 36 anos, supera na lista o grupo de K-pop Stray Kids, que alcança sua melhor posição até o momento e aparece pelo terceiro ano consecutivo entre os cinco primeiros do mundo. Em terceiro lugar está o rapper canadense Drake.
Em outubro, Swift lançou seu 12º álbum, 'The Life Of A Showgirl', que registrou a melhor semana de estreia do ano, assim como a melhor de toda a sua carreira.
"O sexto prêmio IFPI Global Artist of the Year concedido a Taylor Swift é uma conquista verdadeiramente histórica", declarou Victoria Oakley, presidente da federação, com sede em Londres, citada no comunicado.
O cantor porto-riquenho Bad Bunny, que se apresentou no show do intervalo do Super Bowl e recentemente venceu prêmios Grammy, ocupa a quinta posição, à frente do rapper americano Kendrick Lamar.
Estes são os dez artistas que mais venderam álbuns em 2025:
1. Taylor Swift;
2. Stray Kids;
3. Drake;
4. The Weeknd;
5. Bad Bunny;
6. Kendrick Lamar;
7. Morgan Wallen;
8. Sabrina Carpenter;
9. Billie Eilish;
10. Lady Gaga.