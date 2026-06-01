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MÚSICA Taylor Swift lançará música country inédita para a trilha sonora de "Toy Story 5" Faixa feita em parceria com o seu produtor Jack Antonoff será lançada na próxima sexta-feira, 5 de junho

Taylor Swift vai retornar às suas raízes country para integrar a trilha sonora do filme “Toy Story 5”. Segundo o site The Hollywood Reporter, a cantora gravou a música inédita “I Knew It, I Knew You”, composta especialmente para o novo filme da Pixar. A canção será lançada na próxima sexta-feira, dia 5 de junho.

A faixa foi escrita por Swift em parceria com o produtor Jack Antonoff. A música foi inspirada na personagem Jessie, a cowgirl introduzida na franquia em “Toy Story 2”, e marca um retorno da artista ao gênero musical que a projetou no início da carreira.

Em comunicado divulgado pela Disney, Taylor afirmou que é fã da série desde o primeiro filme e que se emocionou ao assistir a uma exibição antecipada da nova produção. A cantora disse que a história de Jessie teve forte influência na composição da canção.

O diretor e roteirista Andrew Stanton também comentou a colaboração e afirmou que a conexão de Swift com a personagem tornou a parceria natural. Segundo ele, a música se encaixou perfeitamente no tom emocional buscado para o filme.

"É incrível o quanto foi significativo para a Taylor ter escrito e interpretado essa música. A conexão dela com a Jessie e a forma imediata como ela entendeu o que a personagem estava passando foi inegável. A música está tão profundamente ligada a "Toy Story". Tanto que, na primeira vez que ouvi, senti instantaneamente que sempre pertenceu àquele lugar, como um membro da família há muito perdido. Foi obra do destino", disse Stanton.

A participação da cantora encerra meses de especulações entre fãs sobre um possível envolvimento dela com o projeto. Nas últimas semanas, pistas divulgadas em campanhas promocionais alimentaram rumores que agora foram confirmados oficialmente.

“Toy Story 5” estreia nos cinemas em 19 de junho e marca o retorno dos personagens clássicos da franquia em uma nova aventura produzida pela Pixar.

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