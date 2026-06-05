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CINEMA

"I Knew It, I knew You": Taylor Swift volta ao country em música para "Toy Story 5"

O filme chega aos cinema brasileiros no dia 17 de junho e traz personagens clássicos da franquia em novas aventuras

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Taylor Swift lança música country inédita para a trilha sonora de "Toy Story 5"Taylor Swift lança música country inédita para a trilha sonora de "Toy Story 5" - Foto: GREGORY SHAMUS/AFP; Pixar/Divulgação

Taylor Swift lançou, nesta sexta-feira (5), "I Knew It, I Knew You", nova música que integra a trilha sonora de Toy Story 5.

De volta ao country, a canção veio acompanhada por um vídeo da cantora criança vestida com trajes de cowboy, com direito à chapéu, botas e saia combinando.

No vídeo, publicado em suas redes sociais, Swift relembrou seu amor pela franquia e o que a música significou para ela. "Escrever essa música foi como uma mudança musical e um retorno para casa ao mesmo tempo", escreveu.

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"Criar algo para a Jessie foi um novo desafio e, ao mesmo tempo, pareceu algo natural", continuou. "E ser fã de Toy Story desde os cinco anos até agora… é uma aventura que pretendo viver, ao infinito e além".

Sobre "Toy Story 5"
Em "Toy Story 5", Woody, Buzz, Jessie e os demais brinquedos enfrentam um novo desafio: a crescente influência da tecnologia na vida das crianças. Quando Bonnie passa a dedicar sua atenção a um moderno tablet chamado Lilypad, os brinquedos precisam encontrar uma maneira de continuar relevantes em um mundo cada vez mais dominado pelas telas. A aventura mistura humor, emoção e reflexões sobre amizade, imaginação e as mudanças na forma de brincar das novas gerações.

O novo filme chega aos cinemas em 17 de junho de 2026.

Confira a música:

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