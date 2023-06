A- A+

SHOW Taylor Swift no Brasil: T4F não esclarece se fará mudanças para nova rodada de venda de ingressos Ingressos para datas extra da "The Eras Tour" já são anunciados em sites de revenda não oficiais

Depois do sucesso (e confusão) nas vendas de ingressos para os três shows da "The Eras Tour", de Taylor Swift, no Brasil, a Ticket for Fun (T4F) anunciou duas apresentações em datas extras. O Rio ganhou mais um dia no Engenhão: 19 de novembro, que se soma ao 18 de novembro.



E São Paulo, no Allianz Parque, tem agora o dia 24, que se juntam aos dias 25 e 26 de novembro. Os bilhetes para as novas apresentações poderão ser comprados no dia 19 por clientes C6 Bank Mastercard e, no dia 22, às 10h, o público geral pode comprar pelo site da turnê ou nas bilheterias dos estádios.

Se nada no esquema da organização mudar da primeira venda para a segunda, os fãs vão enfrentar novamente problemas. Quem esteve presencialmente nas bilheterias, enfrentou uma fila quilométrica, dias sem tomar banho e perdeu os ingressos para supostos revendedores não autorizados que efetuaram compra de grande quantidade de entradas.

O Globo entrou em contato com a T4F e questionou se o esquema de organização para a próxima rodada de vendar seria diferente e, até a publicação dessa matéria, não obteve resposta.

Há relatos também de que os ingressos estariam sendo anunciados em sites não oficiais por valores acima do praticado — chegam a até R$ 12 mil. Entre as datas, aparecem disponíveis até mesmo entradas para shows extras, que ainda não começaram a ser comercializados. Esses, estão disponíveis na Viagogo, um site de revenda.



Por ele é possível comprar ingressos para diversos setores. Entradas para as datas já esgotadas também estão disponíveis na plataforma de revenda.

Denúncias no Procon

O Procon-RJ notificou a Tickets For Fun (T4F), nesta terça-feira (13), após receber denúncia de consumidores. A autarquia quer esclarecer como aconteceu a organização das filas virtuais , se há limitação de número de ingressos por pessoa e quais são as medidas adotadas para impedir compra com finalidade de revenda, ou seja, a atuação de cambistas. Além de investigar a presença desses revendedores ilegais nas bilheterias físicas.

O presidente do Procon-RJ afirmou, em nota, que em caso de comprovação de alguma irregularidade, haverá abertura de um processo administrativo contra a organizadora do evento.

Antes disso, na segunda-feira, o Procon-SP já havia informado que também iria notificar os organizadores. O órgão afirmou que vai analisar de maneira preliminar as reclamações dos consumidores.

A reclamação é semelhante aos fãs que tentaram comprar no Rio de Janeiro: a venda teria se esgotado em poucas horas, mas os ingressos estariam sendo vendidos e anunciados em sites não-oficiais a preços muito maiores.

Veja também

Processo Bruno x Lisa: Polícia de SP abre inquérito contra sertanejo por transfobia