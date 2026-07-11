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CASAMENTO DE LUXO Taylor Swift pagou mais de US$ 160 mil por esquema de segurança de casamento em Nova York Prefeito da cidade afirma que cantora bancou os custos de alvará especial, que incluiu horas extras de policiais e fechamento de ruas durante a cerimônia com Travis Kelce

Após questionamentos sobre o uso de recursos públicos em seu casamento com Travis Kelce, foi revelado que Taylor Swift pagou mais de US$ 160 mil à cidade de Nova York para cobrir os custos da operação especial montada para o evento. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (10) pelo prefeito da cidade, Zohran Mamdani.

Segundo o prefeito, o valor corresponde ao alvará especial emitido para a cerimônia realizada no Madison Square Garden, em 3 de julho, e incluiu despesas relacionadas à resposta da cidade ao evento, como horas extras de policiais, controle do trânsito e fechamento de ruas no entorno da arena.



A declaração foi dada após críticas de políticos e sindicatos da polícia, que questionavam se os contribuintes arcariam com os custos do forte esquema de segurança montado para o casamento.

Durante as comemorações, cerca de 130 agentes da polícia de Nova York foram mobilizados diariamente para proteger a área, além da equipe de segurança privada contratada pelo casal.

Embora o prefeito tenha confirmado que Taylor Swift já quitou mais de US$ 160 mil referentes ao alvará, ele não detalhou se haverá custos adicionais além desse valor.

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce reuniu cerca de mil convidados no Madison Square Garden e é estimado em dezenas de milhões de dólares, tornando-se um dos eventos mais comentados do ano nos Estados Unidos.

A cerimônia contou com apresentações de Paul McCartney, Stevie Nicks, Ciara e Fergie. Segundo a imprensa americana, o Madison Square Garden foi transformado em um grande jardim para a ocasião.

Os convidados também tiveram de seguir regras rígidas de privacidade: celulares e fotografias foram proibidos, e todos precisaram assinar acordos de confidencialidade (NDAs) para participar do evento.

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