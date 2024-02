Taylor Swift pede a jovem de 21 anos: pare de rastrear meu avião

A- A+

Os advogados da cantora Taylor Swift ameaçaram tomar medidas legais contra um estudante universitário de 21 anos que rastreia as viagens em jatos particulares da estrela pop e de outras celebridades.

"Você se envolveu em comportamento de assédio e perseguição, incluindo a publicação constante de informações precisas e em tempo real sobre a localização de nosso cliente", disse um advogado da Venable LLP em uma carta endereçada ao estudante Jack Sweeney em 22 de dezembro, cuja cópia foi acessada pela Bloomberg. "Embora isso possa ser um jogo para você ou um meio que você espera que lhe traga riqueza ou fama, é uma questão de vida ou morte para nossa cliente."

Sweeney, que frequenta a Universidade da Flórida Central, usa dados publicamente disponíveis da Administração Federal de Aviação (FAA) para rastrear os aviões particulares dos ultra-ricos, incluindo políticos, celebridades, bilionários, oligarcas russos e outras figuras públicas, juntamente com estimativas de suas emissões de carbono.

"Você deve ter uma expectativa decente de que seu avião será rastreado, por mim ou por outra pessoa. Afinal de contas, são informações públicas", disse Sweeney em um comunicado.

Nos últimos meses, as viagens de Swift ao redor do mundo têm atraído cada vez mais atenção nas mídias sociais, com foco na quantidade de carbono que seu avião particular emite. De acordo com um estudo da consultoria de sustentabilidade digital Yard, a cantora liderou a lista dos maiores poluidores de dióxido de carbono em 2022, emitindo quase 8.300 toneladas, ou cerca de 1.100 vezes mais do que uma pessoa comum emite por ano.

A vencedora do Grammy tem quatro shows programados para esta semana em Tóquio e deve estar em Las Vegas no domingo para assistir à partida de seu namorado, Travis Kelce, que joga como tight end no Kansas City Chiefs, no Super Bowl. A rota, que incluiria uma viagem de 31.200 quilômetros em um Dassault Falcon 900LX, um dos aviões da artista pop, poderia liberar mais de 100 toneladas adicionais de dióxido de carbono, informou a Associated Press.

"Antes do início da turnê, Taylor comprou mais do que o dobro dos créditos de carbono necessários para compensar todas as suas viagens", disse um porta-voz da cantora em um comunicado.

Katie Morrone, a advogada da Venable que redigiu a carta em nome de Taylor Swift, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Sweeney afirma que não publica nenhum detalhe sobre a cantora além das cidades para as quais ela viaja, que, segundo ele, já são bem conhecidas por qualquer pessoa após sua recente turnê multimilionária e sua presença regular e altamente divulgada nos jogos do Kansas City Chiefs nesta temporada.

James Slater, advogado da Electronic Frontier Foundation, que representa Sweeney, classificou as reivindicações legais de Swift de infundadas e disse que elas foram levantadas no momento em que a mídia começou a escrever sobre as emissões de carbono do avião particular da cantora.

Efeito Taylor Swift: Temporada de shows impulsiona setor de serviços em novembro, diz IBGE

"Parece que as cartas são um esforço para reprimir a publicidade negativa sobre suas transmissões de CO2", disse Slater, acrescentando que ainda não recebeu resposta dos advogados de Taylor Swift.

Confusão com Elon Musk

Sweeney já entrou em conflito com figuras poderosas antes por causa de seu site de rastreamento on-line, como com Elon Musk por causa da conta viral @ElonJet no X, antigo Twitter, que rastreava as viagens de avião particulares do bilionário. Depois de adquirir a plataforma, Musk suspendeu as contas de Sweeney no fim de 2022, provocando debates acalorados sobre liberdade de expressão.

"Esse evento é assustadoramente semelhante a dezembro de 2022, quando Musk tuitou que tomaria medidas legais contra mim depois de alegar que alguém o havia perseguido", disse Sweeney no comunicado, referindo-se às alegações do dono da Tesla e da SpaceX de que um perseguidor havia seguido seu filho pequeno. Mais tarde, a polícia disse que não conseguiu encontrar nenhuma ligação entre as mensagens de Sweeney e o incidente com o filho de Musk.

Recentemente, Musk também foi alvo de críticas pelo impacto que suas viagens em jatos particulares têm sobre o meio ambiente. Somente em 2022, ele emitiu cerca de 2.100 toneladas de dióxido de carbono, de acordo com uma análise da Bloomberg.

