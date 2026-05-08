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FAMOSOS Taylor Swift responde após ser alvo de processo por "The Life of a Showgirl" Wade pede uma liminar que, caso aprovada, fará com que Swift seja impedida de utilizar-se do nome do álbum durante o processo

Taylor Swift foi processada pelo nome de seu álbum "The Life Of A Showgirl". Maren Flagg - cujo nome verdadeiro é Maren Wade - está movendo uma ação contra a artista, afirmando haver uma semelhança com sua marca, "Confessions of a Showgirl". Agora, os representantes da cantora de "The Fate Of Ophelia" responderam ao processo na Justiça.

Wade pede uma liminar que, caso aprovada, fará com que Swift seja impedida de utilizar-se do nome do álbum durante o processo. Segundo o E! News, a equipe da cantora teria afirmado em documentos que a moção e o processo seriam a "mais recente tentativa de Wade de usar o nome e a propriedade intelectual de Taylor Swift para impulsionar sua marca".

Ainda de acordo com o portal, a equipe da artista também teria dito que Wade se utilizou do álbum de Swift para promover a si mesma. A defesa ainda afirma que, pelo fato de "as tentativas da Autora de explorar a propriedade intelectual" não terem surtido efeito, ela decidiu mover a ação.

"Primeiro, "The Life of a Showgirl" é um álbum musical, não um espetáculo teatral de cabaré ao vivo. E embora a Sra. Swift não tenha apresentado músicas do álbum até o momento desta apresentação, historicamente suas performances são shows musicais em estádios lotados com milhares de espectadores, não em resorts de golfe ou casas de espetáculos no estilo cabaré", afirma o documento.

Resposta

A equipe de Wade enviou um comunicado ao portal em resposta: "Analisamos os documentos dos réus. O Escritório Federal de Marcas e Patentes negou o registro da marca dos réus e, em vez de contestar essa decisão, os réus argumentam sobre praticamente qualquer outra coisa".

A marca "Confessions of a Showgirl" já havia sido registrada por Wade em 2015. Segundo o processo inicial, "a marca alcançou status incontestável".

"A designação foi afixada em bens de consumo, estampada em rótulos, etiquetas e embalagens, e utilizada como identificador de origem em todos os canais de varejo, tudo direcionado ao mesmo público que a autora passou anos cultivando", diz o processo.

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