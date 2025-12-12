Taylor Swift rompe silêncio sobre ataque em festa temática na Inglaterra e revela medo em turnê

A- A+

Taylor Swift falou publicamente pela primeira vez sobre o ataque em Southport, na Inglaterra, no qual três meninas — Alice, de 9 anos; Bebe, de 6; e Elsie, de 7 — foram brutalmente assassinadas durante uma festa com tema inspirado na cantora, em julho do ano passado. Em depoimentos gravados para sua série documental, Swift aparece visivelmente abalada, enxugando lágrimas enquanto descreve o impacto emocional da tragédia.

A artista afirmou que, desde os ataques a faca cometidos por Axel Rudakubana, sente que está “pisando em ovos”, mesmo vivendo a fase mais extensa e bem-sucedida de sua carreira. Ainda assim, promete firmeza ao encontrar, pessoalmente, as famílias das vítimas. Segundo ela, seu desejo é se manter como um ponto de apoio — e não demonstrar sofrimento diante de quem mais perdeu.

— Estamos em Londres, no meu hotel, e é uma sensação estranha entrar nesses últimos cinco shows na Europa — disse, com a voz embargada, de acordo com o jornal inglês The Sun. — Fizemos tantos shows, mas este é o primeiro em que me sinto como se estivesse patinando em gelo fino. Uma série de coisas muito violentas aconteceu durante a turnê. Houve um ataque horrível em Liverpool, e as vítimas eram crianças pequenas.

Em seguida, a cantora não consegue continuar. A câmera registra o momento em que ela chora silenciosamente antes de retomar o fôlego para seguir viagem até Wembley, onde reencontraria algumas das famílias afetadas.

— Vai ficar tudo bem. Hoje à noite estarei sorrindo. Tudo isso fica para trás antes de subir ao palco — afirmou. — Durante três horas e meia, eles não precisam se preocupar comigo. É como pilotar um avião: você não pode demonstrar pânico.

Os bastidores revelam o peso emocional carregado pela artista. Em outra cena, Swift aparece tensa no vestiário, ouvindo um audiolivro de autoajuda para se acalmar. — Tenho me apresentado por vinte anos e vivo com medo de que algo aconteça com os fãs. É um novo desafio manter esse nervosismo longe do público. Eles sentem qualquer mudança energética.

O episódio mais intenso ocorre horas antes de um show em Wembley. A mãe da cantora a encontra tremendo, tomada por ansiedade.

— Estou tentando me acalmar. Minhas mãos estão tremendo. Estou tendo uma reação física muito forte. Só quero que o show acabe hoje à noite e que eu possa voltar à ativa. Estou inquieta.

Ed Sheeran, convidado especial da apresentação, aparece logo depois para confortar a amiga. A mãe de Swift comenta que a presença do cantor é “exatamente o que o médico receitou”. Em conversa, Swift também menciona que as filmagens de sua série documental para o Disney+ começariam em Viena — cidade que enfrentava um alerta após um atentado frustrado.

— Só preciso terminar esse show. Lembrar da alegria que ele traz — confidenciou a artista.

