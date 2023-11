A- A+

turnê "Taylor Swift: The Eras": filme sobre turnê da cantora ultrapassa US$ 250 milhões em bilheteria Shows no Brasil foram os últimos do ano desta turnê histórica, que retorna em fevereiro do próximo ano, em Tóquio, no Japão

A turnê de Taylor Swift é um fenômeno de bilheterias não só nos estádios pelos quais vem percorrendo, mas também no cinema. O filme "Taylor Swift: The Eras Tour" bateu a marca de US$ 250 milhões de arrecadação e já está entre os 20 maiores filmes lançados em 2023. A informação é do site The Hollywood Reporter.

Com um custo de US$ 15 milhões, o longa, que está há sete fins de semana em cartaz, atualmente está em 19º lugar na parada global, na frente de títulos como "Som da liberdade" (US$ 184,2 milhões) e "John Wick 4" (US$ 187,1 milhões). Taylor Swift já comunicou, aliás, que em dezembro o filme sobre com os bastidores de sua turnê chega às plataformas digitais.

Os shows que Taylor fez no Brasil, primeiro no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, foram os últimos de sua turnê em 2023. A estrela norte-americana só volta aos trabalhos no dia 7 de fevereiro, quando faz o primeiro de quatro shows em Tóquio, no Japão. De lá, ela seguirá para a Austrália, onde se apresentará em Melbourne e em Sidney. Até dezembro de 2024, a turnê passa ainda por países como Singapura, França, Suécia, Portugal, Escócia, Espanha, Inglaterra e Suíça, entre outros.

Dependendo da data, os shows de abertura podem ficar com Sabrina Carpenter (que veio com Taylor para o Brasil), o grupo Paramore ou Gracie Abrams. Tóquio é a única cidade que não terá shows de abertura.

Veja a seguir as datas confirmadas para o ano que vem.

7/2: Tóquio, Japão

8/2: Tóquio, Japão

9/2: Tóquio, Japão

10/2: Tóquio, Japão

16/2: Melbourne, Austrália

17/2: Melbourne, Austrália

18/2: Melbourne, Austrália

23/2: Sydney, Australia

24/2: Sydney, Australia

25/2: Sydney, Australia

26/2: Sydney, Australia

2/3: Singapura

3/3: Singapura

4/3: Singapura

7/3: Singapura

8/3: Singapura

9/3: Singapura

9/5: Paris, França

10/5: Paris, França

11/5: Paris, França

12/5: Paris, França

17/5: Estocolmo, Suécia

18/5: Estocolmo, Suécia

19/5: Estocolmo, Suécia

24/5: Lisboa, Portugal

25/5: Lisboa, Portugal

30/5: Madri, Espanha

2/6: Lyon, França

3/6: Lyon, França

7/6: Edimburgo, Escócia

8/6: Edimburgo, Escócia

9/6: Edimburgo, Escócia

13/6: Liverpool, Inglaterra

14/6: Liverpool, Inglaterra

15/6: Liverpool, Inglaterra

18/6: Cardiff, País de Gales

21/6: Londres, Inglaterra

22/6: Londres, Inglaterra

23/6: Londres, Inglaterra

28/6: Dublin, Irlanda

29/6: Dublin, Irlanda

30/6: Dublin, Irlanda

4/7: Amsterdam, Holanda

5/7: Amsterdam, Holanda

6/7: Amsterdam, Holanda

9/7: Zurique, Suíça

10/7: Zurique, Suíça

13/7: Milão, Itália

14/7: Milão, Itália

17/7: Gelsenkirchen, Alemanha

18/7: Gelsenkirchen, Alemanha

19/7: Gelsenkirchen, Alemanha

23/7: Hamburgo, Alemanha

24/7: Hamburgo, Alemanha

27/7: Munique, Alemanha

28/7: Munique, Alemanha

1/8: Varsóvia, Polônia

2/8: Varsóvia, Polônia

3/8: Varsóvia, Polônia

8/8: Viena, Áustria

9/8: Viena, Áustria

10/8: Viena, Áustria

15/8: Londres, Inglaterra

16/8: Londres, Inglaterra

17/8: Londres, Inglaterra

19/8: Londres, Inglaterra

20/8: Londres, Inglaterra

14/11: Toronto, Canadá

15/11: Toronto, Canadá

16/11: Toronto, Canadá

21/11: Toronto, Canadá

22/11: Toronto, Canadá

23/11: Toronto, Canadá

6/12: Vancouver, Canadá

7/12: Vancouver, Canadá

8/12: Vancouver, Canadá

