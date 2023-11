A- A+

TURNÊ Taylor Swift usa jatinho particular de R$ 200 milhões para chegar ao Brasil; veja fotos Cantora, que está no Brasil para seis shows da Eras Tour, tem duas aeronaves dos modelos Falcon 900 e Falcon 7x

A cantora Taylor Swift desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (16) para dar início aos seis shows da Eras Tour no Brasil. Para viajar até terras brasileiras, a artista que teve a sua rota rastreada online pelos fãs, desde a saída dos Estados Unidos até aqui utilizou um jatinho particular avaliado em US$ 40 milhões (cerca de R$ 200 milhões, na cotação atual), de modelo Falcon 900 LX.

Registrado como N898TS, o avião de Taylor consegue comportar até 12 passageiros, sendo dois desses lugares na cabine de controle. Com bancos de couro e um número "13" cravado na lataria, a aeronave pousou no Aeroporto Internacional do Galeão por volta das 13h de hoje. A trajetória foi acompanhada fãs da cantora na plataforma FlightRadar24.

A pesquisa pelos jatinhos da cantora, porém, antecede a sua passagem pelo Brasil. Apenas no Instagram há pelo menos duas páginas dedicadas às rotas feitas pela cantora em sua turnê mundial: a "taylorswiftjets" e "taylor.flights", com 26,4 mil e 2,2 mil seguidores, respectivamente.

Como é o jatinho de Taylor Swift?

Além da cabine espaçosa, com capacidade para 12 passageiros, a aeronave também conta com uma cozinha equipada, um banheiro e um quarto. Quando não está sendo usado pela cantora, o jatinho, que foi comprado por ela em 2011, é alugado.

Outra opção da loirinha é o Falcon 7x, da marca Dassault, também adquirido por ela. A aeronave custou cerca de US$ 54 milhões (R$ 262 milhões) um valor "pequeno" se comparado à fortuna da cantora, que foi considerada oficialmente bilionária em outubro de 2023.

Em agosto deste ano, devido a suas inúmeras viagens, uma pesquisa indicou que Taylor foi a celebridade que mais emitiu carbono: pelo menos 8 mil toneladas do gás foram emitidas pela artista de janeiro até julho de 2023. Ela teria feito, nesse mesmo período, 170 voos com seus jatinhos particulares. Os dados são da empresa britânica Yard.

A assessoria de Taylor, no entanto, disse que o jatinho é emprestado para outras pessoas. "O jato de Taylor é emprestado regularmente a outras pessoas. Atribuir a ela a maior parte ou todas essas viagens é flagrantemente incorreto", justificou para a revista Rolling Stones.

Quais os dias dos shows da Taylor Swift no Brasil?

No Rio, os shows acontecem nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão. Em São Paulo, as apresentações são no Allianz Parque, nos dias 24,25 e 26 de novembro.

Qual o horário dos shows de Taylor Swift?

Os portões abrem às 16h. E o início do show de abertura está previsto para as 19h30.

Quem faz o show de abertura da The Eras?

Sabrina Carpenter é a artista escalada para abrir os shows do Brasil. Ela também esteve nos shows de Buenos Aires com a cantora.

Qual a duração do show de Taylor Swift?

O show costuma ter cerca de 3h20 de duração, com (se segura) 45 músicas previstas no setlist.

Qual a classificação etária dos shows de Taylor Swift?

15 anos. Adolescentes entre 10 e 14 anos só podem ir acompanhados dos pais ou responsáveis legais. A entrada de menores de 10 anos é proibida.

