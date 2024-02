Taylor Swift vende um dos seus aviões em meio a críticas por emissão de carbono; entenda

A- A+

A cantora Taylor Swift vendeu um dos seus aviões particulares, um Dassault Falcon 900LX. Segundo o Daily Mail, a venda foi sacramentada no dia 30 de janeiro para a seguradora de automóveis Car Shield, com sede em Missouri.



Estima-se que a diva do pop tenha comprado a aeronave por US$ 40 milhões em 2011. Hoje, por ser de "segunda mão", o jato custa cerca de US$ 7 milhões. Ela ainda possui outro Dassault Falcon, mas do modelo 7X, que é maior do que o que ela se desfez e vale cerca de US$ 54 milhões (quando novo). O jato tem sido seu principal transporte durante a turnê Eras Tour.



Segundo um estudo da Yard, Taylor Swift está no topo da lista de celebridades que mais emitiram carbono no mundo. A empresa aponta que a cantora acumula um total de 170 voos em pouco mais de seis meses, ou 22.923 minutos no ar – 15,9 dias. O jato tem um tempo médio de voo de 80 minutos, e suas emissões totais de voo no ano são de 8.293,54 toneladas, ou 1.184,8 vezes mais do que as emissões anuais totais de uma pessoa média.

Stalker aéreo

Jack Sweeney, um estudante da Flórida de 21 ano, está sendo processado por Taylor Swift por publicar nas redes sociais informações sobre os voos da cantora, como horários de pousos e decolagens. A equipe jurídica de Taylor teria enviado notificações ao jovem na tentativa de derrubar os perfis que monitoram seu jatinho — embora a conta no Instagram e no Facebook tenham sido desativadas, ele manteria outros perfis em aplicativos alternativos, como o Telegram.

Conforme revelou reportagem do Washington Post, os advogados de Taylor sustentam que Sweeney está tendo um "comportamento de perseguição e assédio" e que as informações que ele está divulgando não são do interesse do público.

Veja também

ARTE Mostra sobre os últimos meses de Van Gogh atrai quase 800 mil visitantes em Paris