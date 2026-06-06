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Taylor Switft e Travis Kelce devem receber mais de mil convidados em casamento

De acordo com fontes ouvidas pelo veículo, o casal adotou medidas rigorosas de privacidade, incluindo o envio de convites por mensagem de texto em vez de correspondência física

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O casal Taylor Swift e Travis KelceO casal Taylor Swift e Travis Kelce - Foto: Reprodução/@taylorswift via Instagram

Taylor Swift e Travis Kelce devem realizar o casamento no dia 3 de julho no Madison Square Garden, em Nova York, com lista de convidados entre 1.100 e 1.200 pessoas. As informações são do TMZ.

De acordo com fontes ouvidas pelo veículo, o casal adotou medidas rigorosas de privacidade, incluindo o envio de convites por mensagem de texto em vez de correspondência física.

O local teria sido escolhido também por razões logísticas: o Madison Square Garden não possui janelas voltadas para a rua, dificultando registros fotográficos externos, e conta com estacionamento subterrâneo que permite a entrada e saída de convidados sem exposição ao público.

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O TMZ acrescenta que há um plano de segurança envolvendo a polícia de Nova York e empresas privadas, com possível bloqueio das ruas ao redor do ginásio.

Entre os convidados confirmados pelo site estão a modelo Karlie Kloss e o cantor Benson Boone.

Para Swift, o local tem um significado especial: ela já se apresentou no Madison Square Garden oito vezes ao longo da carreira.

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