CELEBRIDADES Taylor Zakhar Perez, de "A barraca do beijo", arranca suspiros de fãs em campanha de roupa íntima Americano de 34 anos é conhecido pelo trabalho em comédias românticas

Estrela de "A barraca do beijo" e " Vermelho, branco e sangue azul", Taylor Zakhar Perez é a cara (e corpo) da nova campanha de roupa íntima da Lacoste. O ator americano de 34 anos aderiu ao "estilo do crocodilo" em vídeo promocional.

Embaixador da marca desde o ano passado, Taylor arrancou suspiros dos fãs ao compartilhar o vídeo da campanha em suas redes sociais.

"Por que este vídeo tem 14 horas de duração?", questionou seguidor em post do ator nas redes. Outro escreveu: "esta é a coisa mais quente que já assisti, não estou exagerando".

E não parou por aí, alguns internautas pediram para a marca evitar publicar este tipo de conteúdo sem alertas. "Quase tive um enfarto", brincou fã. Outra disse: "Não estava preparada".

O post do ator chamou a atenção de fãs entre homens e mulheres. Taylor possui um grande base de fãs LGBTQIAPN+ em razão do sucesso da comédia romântica "Vermelho, banco e sangue azul", em que vive um par romântico com Nicholas Galitzine.





"Vermelho, branco e sangue azul" é uma adaptação de livro de Casey McQuiston. Produção do Prime Video, o longa fez tanto sucesso que garantiu uma continuação, com os retornos de Taylor e Nicholas. Os dois, inclusive, estão trabalhando neste momento nas filmagens da obra.

