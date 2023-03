A- A+

TEATRO "Teatrinhos de Páscoa" acontecem no Shopping Patteo Olinda A programação conta om apresentações gratuitas neste sábado (25)

Chocolates, coelhos e ovos. O feriado de páscoa está chegando e o Shopping Patteo Olinda comemora neste fim de semana com a estreia do "Teatrinhos de Páscoa", com atrações musicais gratuitas nos sábados (25) e 1º de abril, a partir das 17h.

Em ambos os dias, haverá a apresentação do musical ao vivo “Tesouro Mágico da Páscoa”, que conta a história da Páscoa e das tradições desse período, como a caça aos ovos e a troca de chocolates entre amigos e familiares. Tudo encenado de forma lúdica, com a participação especial dos recreadores fantasiados de coelhos da Páscoa.

As atrações acontecem no piso L1 do centro de compras, próximo ao Bradesco. O Shopping Patteo Olinda está localizado na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, em Casa Caiada.

Serviço:

"Teatrinhos de Páscoa"

Quando: Sábado (25) e sábado (1), a partir das 17h

Onde: O Shopping Patteo Olinda- Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225

Entrada franca

Veja também

Teatro "Vingadores - A Última Missão" leva heróis da Marvel para o teatro