Dança Teatro Apolo recebe tributo inédito ao mestre egípcio Mahmoud Reda Considerado o rei do folclore do Egito, artista será homenageado em coreografia apresentada por 22 bailarinas do Grupo Zambak, nesta sexta (22), às 20h30

A história e as criações artísticas de Mahmoud Reda, o rei do folclore egípcio, serão reverenciadas em um espetáculo inédito no palco do Teatro Apolo, nesta sexta-feira (22), às 20h30. O tributo ao artista egípcio será apresentado em coreografias criadas e inspiradas em sua obra.

O show, repleto de cores e dança trazidas pelo Grupo Zambak composto por 22 bailarinas, foi idealizado pela bailarina e coreógrafa Lu Zambak, que acumula 22 anos de experiência na dança árabe.

"A escolha para homenagear Mahmoud Reda, que deixou um grande legado na cultura árabe, começou em 2023, quando fui uma das selecionadas para compor a Kazafy Troupe Brazil, em São Paulo. A Troupe é coordenada pelo egípcio Mohamed Kazafy, sucessor de Mahmoud Reda e atual diretor artístico da Reda Troupe. Essa experiência na primeira temporada trouxe muita inspiração e criatividade para compor muitas das coreografias do espetáculo", explica Lu Zambak.

Os ingressos para prestigiar o espetáculo estão à venda no Espaço Zambak e também no site do Sympla. O valor para meia-entrada é R$ 20 (comprovação obrigatória) e para inteira é R$ 40.

Sobre Lu Zambak

Bailarina e professora de Dança do Ventre, Danças Árabes e diretora do Espaço Zambak, Lu desenvolve em suas aulas um trabalho focado no auto cuidado e na consciência corporal através da Dança do Ventre.

Em suas aulas, a bailarina oferece também o desenvolvimento técnico e artístico para quem quer se aperfeiçoar ou se profissionalizar na dança. Lu acrescenta à dança o aprendizado do seu trabalho como reikiana e thetahealer.

SERVIÇO:

Tributo a Mahmoud Reda

Data: Sexta (22/03)

Local: Teatro Apolo

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada.), à venda no Espaço Zambak (Rua Soares Moreno nº 423) ou Sympla

Mais informações: (81) 98709-2803

