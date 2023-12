Teatro Arraial Ariano Suassuna abre inscrições para propostas de espetáculos para 2024

A- A+

Estão abertas as inscrições para o recebimento de propostas de espetáculos não inéditos de circo, dança e teatro pernambucano para apresentações no primeiro semestre de 2024.



Até 8 de janeiro, interessados podem realizar a inscrição via Mapa Cultural de Pernambuco. A convocatória é promovida pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

A ideia é reforçar a política pública de ocupação do equipamento cultural, promovendo dessa forma a difusão da produção artística de Pernambuco.









Seleção

Serão selecionados pelo menos até três espetáculos (coletivo ou individual) que vão ocupar o teatro nas seguintes categorias:



- Minitemporada de Teatro Adulto (seis sesões)

- Minitemporada de Dança (seis sessões)

- Minitemporada de Circo ou Teatro/Dança para Infância e Juventude (seis sessões)

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e domiciliadas em Pernambuco, ou pessoas jurídicas de natureza cultural, sediada também no Estado há pelo menos seis meses.



Cada proponente pode inscrever até duas propostas, ressaltando que apenas uma delas será selecionada. Proposta de encenação, sinopse do espetáculo e ficha técnica, dentre outros requisitos, devem ser preenchidos pelo proponente.

Através do e-mail '[email protected]' ou pelo telefone (81) 3184-3185 é possível esclarecer dúvidas e obter outras informações. Para demais esclarecimentos acerca do edital, o encaminhamento deve ser feito para o e-mail '[email protected]'

Serviço

Inscrições abertas para propostas de espetáculos para ocupar o Teatro Arraial Ariano Suassuna

Até 8 de janeiro no Mapa Cultural

