Teatro Teatro Arraial Ariano Suassuna retorna com temporada de espetáculos; confira programação A peça adulta "Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré" e o espetáculo infantil "Enquanto Godot Não Vem" entram em cartaz no equipamento cultural gerido pela Fundarpe

A temporada dos espetáculos selecionados pelo edital de Ocupação do Teatro Arraial Ariano Suassuna começa nesta sexta-feira (15), com a peça Narrativas Encontradas numa Garrafa Pet na Beira da Maré, do Grupo São Gens de Teatro. A peça pernambucana que abre o ciclo e ficará em cartaz até o dia 6 de abril, com sessões sempre nas sextas e nos sábados, às 20h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A classificação indicativa é 16 anos. Outras duas montagens também integram a temporada: A peça circense Enquanto Godot Não Vem e o espetáculo adulto A Mulher Monstro.

“Estamos retomando a temporadas de espetáculos no Teatro Arraial Ariano Suassuna, e estamos muitos felizes de trazer este convite e voltar com as atividades do nosso querido teatro. As apresentações serão realizadas de março até final de abril, e todos os finais de semana vamos ter espetáculos no equipamento cultural. Por conta do feriado da Semana Santa, não teremos sessões nos dias 29 e 30 de março. Em caso de dúvidas, podem ligar para telefone (81) 3184-3057”, destaca Ana Wanguestel, gestora do equipamento cultural.

A peça Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré coloca em evidência o espaço urbano do Recife e sua relação com as margens, discutindo os problemas inerentes ao fluxo contínuo de uma favela, suas poeticidades e mazelas. A peça é criada a partir da vivência do ator e dramaturgo Anderson Leite e sua família, na comunidade ribeirinha da Ponte do Pina em Recife, na qual encontram a subsistência por meio da pesca de marisco e sururu, com as narrativas que atravessam todos que partilham daquele espaço.

A montagem já realizou algumas circulações nacionais, como em 2022, com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura. No mesmo ano, realizou uma temporada com 16 apresentações no Sesc em São Paulo, e foi selecionada para representar o estado na Mostra Nordeste no 28º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga.

Participou também do Festival de Teatro do Agreste (Feteag), e do 26º Festival de Teatro de Presidente Prudente e na Mostra As Crespas (FENTEPP). Em 2023, participou do 29º Janeiro de Grandes Espetáculos, sendo indicado ao prêmio de Melhor Espetáculo Adulto, Melhor Direção, Melhor Atriz e Melhor Técnico. Também foi selecionado para participar do 17º Festival Palco Giratório 2023.

Infantil

O início da temporada do Teatro Arraial Ariano Suassuna também reserva datas para o público infantil. O espetáculo circense Enquanto Godot Não Vem apresenta um lugar qualquer, no meio do nada, perto de coisa nenhuma. Esse é o local onde um grande Mestre da Palhaçaria encontrará os palhaços Cadinho, Dunga e Dodo na promessa de que eles serão os maiores palhaços do mundo. Livremente inspirado no clássico “Esperando Godot” de Samuel Beckett, Enquanto Godot Não Vem fala do tempo e dos medos, anseios, desejos e sonhos do ser humano contemporâneo.

A montagem terá sessões a partir deste domingo (17), sempre aos domingos e às 16h, até o dia 21 de abril deste ano. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A classificação é livre.

Adulto

A temporada do Teatro Arraial Ariano Suassuna também contará com o espetáculo de teatro A Mulher Monstro, da S.E.M. Cia. de Teatro. O espetáculo foi inspirado no conto Creme de Alface de Caio Fernando Abreu, escrito em 1975 durante a ditadura militar, mas só lançado em 1994. A tragicomédia é baseada em declarações lamentáveis, polêmicas e verídicas das redes sociais, de políticos e de figuras públicas. Como Drag Queen, o ator José Neto Barbosa trata a atualidade brasileira expondo violências cotidianas.

A montagem terá sessões entre os dias 12 e 27 de abril, sempre nas sextas e sábados, às 19h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A classificação indicativa é 16 anos.

Ocupação de pautas

O edital de Ocupação de Pautas do Teatro Arraial Ariano Suassuna é promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). O equipamento cultural voltado para as artes cênicas pernambucanas, gerido pela Fundarpe, fica localizado na Rua da Aurora, 457, no bairro da Boa Vista, no Recife.

Serviço:

Narrativas Encontradas numa Garrafa Pet na Beira da Maré

15 de março a 6 de abril de 2024 | Sextas e sábados, às 19h

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Classificação indicativa: 16 anos

Enquanto Godot Não Vem

17 de março a 21 de abril de 2024 | Domingos, às 20h

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Classificação indicativa: Livre

A Mulher Monstro A Mulher Monstro

12 a 27 de abril de 2024 | Sextas e sábados, às 19h

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Classificação: 16 anos

