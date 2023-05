A- A+

TEATRO Teatro Barreto Júnior recebe o espetáculo "Mamma Mia", do Drama Club da Cultura Inglesa; saiba mais O clube trazem peça inspirada em um dos maiores fenômenos do teatro musical internacional

O Drama Club da Cultura Inglesa Recife Zona Sul apresentará, na quarta-feira (10), uma peça baseada na versão da Broadway de "Mamma Mia!", que deu origem ao filme homónimo. O espetáculo é inspirado nas músicas da banda sueca ABBA, sendo inteiramente cantado e falado em inglês. Na apresentação, números de danças e músicas auxiliam no contar da história, que se passa na ilha de Kalokairi, na Grécia.

O material original retrata a história de Sophie (Kamilly Lemos), uma garota de 20 anos, prestes a se casar e que nunca conheceu seu pai. A garota vive com a mãe, Donna Sheridan (Beatriz Cunha), proprietária de uma pequena hospedagem na ilha grega de Kalokairi. Sophie descobre em um diário velho de sua mãe a existência de três homens do seu passado e acredita que um deles possa ser o seu verdadeiro pai.

A partir disso, os convida secretamente para voltarem à ilha grega após 20 anos para seu casamento sem que sua mãe saiba. Vindo de várias partes do mundo, os três possíveis pais estão dispostos a reencontrar o grande amor de suas vidas, Donna. O show também conta com direção de Luan Belarmino e direção musical de Caio Machado.

O Drama Club da Cultura Inglesa é o responsável pela produção e tem os estudantes por trás de todos os processos. Com mais de 30 anos de história, o grupo surgiu com a intenção de fazer com que os alunos da instituição treinassem a língua inglesa de forma lúdica, através do teatro. Nos últimos anos, o grupo apresentou obras famosas do teatro musical, como ‘O Rei Leão’, 'A Bela e a Fera’, ‘Oliver!’, ‘Alice no País das Maravilhas’, ‘High School Musical’, ‘Matilda’ e outros.

SERVIÇO

Espetáculo Mamma Mia!

Quando: 10 de maio, às 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), vendidos no Sympla e na secretaria da unidade Boa Viagem da Cultura Inglesa - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Mais informações no Instagram @dramaclubci

