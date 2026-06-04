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Arte

Teatro cancela apresentações de peça estrelada por ator que enfrenta acusações de estupro na França

Decisão foi tomada "em acordo com os atores", informou o teatro em uma mensagem publicada em seu site

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O ator e cantor francês Patrick Bruel O ator e cantor francês Patrick Bruel  - Foto: Alain Jocard / AFP

As cinco últimas apresentações em Paris da peça "Deuxième partie", estrelada pelo ator e cantor Patrick Bruel, alvo de diversas investigações por estupro, foram canceladas, anunciou nesta quinta-feira a direção do Teatro Edouard VII.

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A decisão foi tomada "em acordo com os atores", informou o teatro em uma mensagem publicada em seu site, dirigida aos espectadores que haviam reservado ingressos para uma das apresentações, inicialmente programadas para acontecer até domingo.

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