Arte
Teatro cancela apresentações de peça estrelada por ator que enfrenta acusações de estupro na França
Decisão foi tomada "em acordo com os atores", informou o teatro em uma mensagem publicada em seu site
As cinco últimas apresentações em Paris da peça "Deuxième partie", estrelada pelo ator e cantor Patrick Bruel, alvo de diversas investigações por estupro, foram canceladas, anunciou nesta quinta-feira a direção do Teatro Edouard VII.
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A decisão foi tomada "em acordo com os atores", informou o teatro em uma mensagem publicada em seu site, dirigida aos espectadores que haviam reservado ingressos para uma das apresentações, inicialmente programadas para acontecer até domingo.