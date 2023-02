Theatro Cinema Guarany: celebração de 101 anos terá filmes e shows; veja programação

A- A+

Os 101 anos de história do Theatro Cinema Guarany, completados nesta sexta-feira (17) - equipamento cultural localizado em Triunfo, no Pajeú pernambucno - vão ser celebrados com programação que inclui sessões de filmes, recitais e shows musicais, nos próximos dias 24 e 25 de fevereiro.

Gerido pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o espaço foi erguido pelos irmãos Manoel e Carolinho Siqueira Campos e toronou-se um dos cartões-postais pernambucanos.





De arquitetura neoclássica, construído em 1922, é no Guarany que acontece o Festival de Cinema de Triunfo, um dos mais aclamados do setor no País.

Documentários e shows

Na sexta-feira (24), duas sessões, às 8h e às 9h30, abrem a programação pelos 101 anos do Guarany. N aocasião, o documentário "Theatro Cinema Guarany - Uma Viagem no Tempo" e curtas produzidos na cidade por meio do Programa de Iluminação Cultural do Instituto Neoenergia, com alunos da Rede Pública de Ensino, ganham exibição.

No sábado (25), a partir das 19h é a vez do show de Renata Lima e Ballet Popular de Triunfo, além de Guarany Contos e Causos (Guardiões do Guarany) e show do Amigos do Guarany.

Crédito: Felipe Souto Maior/Secult-PE

Serviço

101 anos do Theatro Cinema Guarany



Onde: Theatro Cinema Guarany (Triunfo)

Quando: dias 24 e 25 de fevereiro



Acesso gratuito



Praça Carolino Campo/Rua Manoel Pereira Lima, 265, Triunfo

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (24)

SESSÃO I – 8h

Entrada gratuita (lotação de 110 lugares)

Documentário:

Theatro Cinema Guarany – uma viagem no tempo (12min22)

Curtas:

O sarau Rap Repente (4min16)

A pintura Verde (2min32)

Não estamos Só (4min28)

As mil e uma história dos caretas no Guarany (2 min53)

Escarlate e o chapéu magico (2min58)

Felicidade no Guarany (3min57)

O Guarany que ninguém nunca ouviu (3min52)

Ciclone e o circo do Guarany (3min28)

O Guarany e seu amor pela a arte (2:32 minutos)

O grande mágico tubarão (2min39)

Rasputim e a imperatriz na pisada do careta (2min28)

A chegada de lampião ao Guarany (2min28)

Zé Pedro zumbi (3min45)

(Documentário e Curtas produzidos em Triunfo, pelo Programa de Iluminação Cultural do Instituto Neoenergia – 2022, na ação de Educação Patrimonial com os alunos da rede pública de ensino)

SESSÃO III | 19h

Entrada gratuita (lotação de 110 lugares)

Documentários:

Documentário Theatro Cinema Guarany – Uma longa história

Produção: Cine Clube Caretas – Triunfo/PE (22:16 minutos)

Chico santeiro – Do Homem ao Santo

Produção: Cine Clube Caretas – Triunfo/PE (18:15 minutos)

Curtas:

O segredo de Jacobina

Produção: André Pádua – Triunfo/PE (18:23 minutos)

Tiro no pé

Produção: Pedro Oliveira Jr e Melchiades Montenegro – Triunfo/PE (10:58 minutos)

Entra, Lua, a Casa é sua

Produção: Mont Serrat Filmes (14:38 minutos)

Sábado (25)

Evento de celebração | 19h

Entrada gratuita (lotação de 110 lugares)

Apresentação musical de Renata Lima e Ballet Popular de Triunfo

Guarany contos e causos – Guardiões do Guarany

Show do Amigos do Guarany

