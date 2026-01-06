A- A+

AUDIOVISUAL Theatro Cinema Guarany retoma programação com exibição de "O Agente Secreto" Equipamento cultural localizado em Triunfo, Sertão pernambucano, estreia programação com filme de Kleber Mendonça nesta quinta-feira (8)

O aclamado filme do pernambucano Kleber Mendonça, "O Agente Secreto", chega ao Sertão pernambucano, precisamente à tela do Theatro Cinema Guarany, nesta quinta-feira (8), na retomada da programação semanal de filmes do equipamento cultural.

Gerido pelo Governo do estado, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o espaço passa a oferecer exibições regulares de filmes para todos os públicos.



Até domingo (11), por exemplo, além de "O Agente Secreto", entram em cartaz "O Último Azul", do também diretor pernambucano Gabriel Mascaro.



O ingresso para acesso às exibições custam a partir de R$ 5 (meia-entrada).







Mostras e festivais

Para além das exibições de filmes, o Theatro Cinema Guarany vai receber de mostras a festivais, de sessões especiais a atividades formativas.



O intuito é promover o audiovisual da Região, assim como tornar o espaço como ponto de encontro para críticas e reflexões acerca da cultura nacional.



De acordo com Pedro Severien, que assumiu a curadoria da programação do espaço na cidade, assim como faz no Recife com o Cinema São Luiz, a prioridade na exibição dos filmes vai ser o "cinema popular brasileiro".

"(...) Sem abrir mão das produções contemporâneas, com o intuito de mobilizar pessoas de todas as faixas etárias e grupos sociais", complementa o curador.

Acessibilidade e novos equipamentos

Das intervenções no Theatro Cinema Guarany, há que se destacar também, além da retomada da programação semanal de filmes, os recursos de acessibilidade implementados, entre eles a plataforma elevatória instalada para acesso ao piso superior.



Com investimento de pelo menos R$ 1,5 milhão, cerca de R$ 450 mil foram destinados à acessibilidade do espaço, que passa a contar também com banheiro adaptado.



Um projetor 4K e tela retrátil, novos equipamentos de iluminação e vestimentas cênicas integram, ainda, as melhorias do equipamento - localizado na Praça Carolino Campos, no centro de Triunfo.



O prédio, datado de 1922, foi tombado pelo Governo de Pernambuco em 1988.

Programação

Quinta-feira (8), às 19h30

"O Agente Secreto"

Sexta-feira (9), às 19h30

"O Último Azul"

Sábado (10), às 19h

"Luiz Gonzaga - Légua Tirana"

Domingo (11), às 14h

"Luiz Gonzaga - Légua Tirana"



"O Agente Secreto", às 16h30

SERVIÇO

Reabertura do Theatro Cinema Guarany

Quando: Quinta-feira (8), às 19h30, com exibição de "O Agente Secreto"

Ingressos a partir de R$ 5



Praça Carolino Campos, s/n, Triunfo

Informações: (87) 3846-2919 / [email protected]

