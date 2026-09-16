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DANÇA CONTEMPORÂNEA "Deitar a vista, ouvir o tempo" estreia no Teatro de Santa Isabel pelo Cenas CumpliCidades Espetáculo de dança é dirigido e coreografado por Jonas Alves e reúne cinco artistas em cena nesta sexta-feira (18)

O corpo, o espaço, a luz e o tempo se encontram em “Deitar a vista, ouvir o tempo”, espetáculo de dança contemporânea que estreia nesta sexta-feira (18), no Teatro de Santa Isabel, dentro da programação do Festival Internacional de Artes Cênicas CumpliCidades.



Com direção artística e coreografia de Jonas Alves, a montagem nasce do desejo de dançar e produzir dança, tendo como proposta incentivar a criação e a circulação de artistas jovens na área.



Coreografia

A pesquisa coreográfica parte das diferentes formas de perceber e atravessar o tempo no espaço, alternando momentos de maior intensidade e preenchimento da cena com outros em que o movimento se dilata e dá lugar à respiração e ao silêncio.

“Essa criação tem bastante interesse nas diferentes formas de visualizar e atravessar o tempo no espaço. Gosto muito de trabalhar com contrapontos e com o vazio também", explica Jonas Alves, complementando que "Então, horas o espaço está muito preenchido e várias coisas acontecem ao mesmo tempo; horas tudo isso se dilata e só o que resta é a respiração e o silêncio”.

Sem cenário, a montagem utiliza a iluminação como elemento de construção das atmosferas da cena, em diálogo constante com os corpos em movimento.

A criação também foi construída a partir de um processo colaborativo, em que as ideias do coreógrafo se encontram com as contribuições dos próprios intérpretes.



Equipe

A criação reúne os dançarinos Felipe Cabral, Clara Lucena, Stefany Ribeiro, Jonas Alves e Fernando Gomes. A montagem conta ainda com colaboração de Luna Padilha, figurino de Gustavo Ferrer, operação de luz de Mah Carvalho e fotografia de Clara Lucena.



Com trajetórias e formações diferentes, os cinco artistas em cena trazem experiências distintas para o palco. Jonas fala sobre essa diversidade como parte importante da pesquisa do espetáculo.

“Somos dançarinos com trajetórias e formações distintas, mas acredito que isso seja uma potência em cena. É muito legal ver como cada um acessa a pesquisa de movimento que proponho e venho construindo”, afirma.

Pela primeira vez

A estreia marca o encontro de uma nova geração da dança contemporânea com um dos espaços mais tradicionais da cena cultural recifense.



A expectativa do grupo é que o público possa atravessar a experiência a partir das próprias percepções, acompanhando as mudanças de ritmo, presença, silêncio e movimento propostas pela obra. “Estamos numa grande expectativa para a nossa estreia”, diz Jonas.

Sobre o Festival

O Festival Internacional Cena CumpliCidades é uma plataforma artística das artes da cena, com foco na singularidade da dança e do corpo.



Existente desde 2008, o festival se dedica à experimentação de linguagem, à formação de plateias e de novos talentos, e ao fomento da produção artística.



O festival iniciou a sua programação 2026 nesta quarta-feira (16) no Teatro Hermilo Borba e segue sua trajetória também no Teatro Santa Isabel e Teatro Hermilo. A programação completa está disponível neste link.



SERVIÇO

"Deitar a vista, ouvir o tempo"

Quando: sexta-feira (18), às 20h

Onde: Teatro Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$30 via link

Informações: @ccumplicidades

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