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TEATRO Espetáculos infantis sobem ao palco do Teatro de Santa Isabel neste fim de semana Helena Siqueira Produções apresenta "A Nova Aventura de Rapunzel" e "O Mundo Mágico de Peter Pan"

O Teatro de Santa Isabel recebe, neste final de semana, dois espetáculos para o público infantojuvenil. “A Nova Aventura de Rapunzel” e “O Mundo Mágico de Peter Pan” sobem ao palco no sábado (16) e no domingo (17), pelas mãos da Helena Siqueira Produções.

Com direção de Emmanuel Matheus, “A Nova Aventura de Rapunzel” conta com números musicais, coreografias e uma trama inspirada nos contos de fadas. Beatriz Siqueira interpreta Rapunzel, princesa sequestrada ainda bebê por uma bruxa.

A personagem cresceu aprisionada em uma torre, sem contato com o mundo exterior, até conhecer um charmoso ladrão. Os dois partem juntos em uma aventura cheia de descobertas. A apresentação ocorre no sábado, às 16h30.



“O Mundo Mágico de Peter Pan” será encenado no domingo (17), também às 16h30. Ivaldo Cunha Filho assina adaptação e direção da peça, que é inspirada no clássico de J. M. Barrie.

Thiago Augusto interpreta Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer. Uma noite, ele e a fada Sininho transportam os irmãos Wendy, João e Miguel para a Terra do Nunca. O lugar mágico é habitado por sereias, meninos perdidos, índios e o temido grupo de piratas do Capitão Gancho.

Serviço:

“A Nova Aventura de Rapunzel”

Quando: sábado (16), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada), via Sympla ou na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99568-4125

“O Mundo Mágico de Peter Pan”

Quando: domingo (17), às 16h30

Local: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada), via Sympla ou na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99568-4125



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