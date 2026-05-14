Espetáculos infantis sobem ao palco do Teatro de Santa Isabel neste fim de semana
Helena Siqueira Produções apresenta "A Nova Aventura de Rapunzel" e "O Mundo Mágico de Peter Pan"
O Teatro de Santa Isabel recebe, neste final de semana, dois espetáculos para o público infantojuvenil. “A Nova Aventura de Rapunzel” e “O Mundo Mágico de Peter Pan” sobem ao palco no sábado (16) e no domingo (17), pelas mãos da Helena Siqueira Produções.
Com direção de Emmanuel Matheus, “A Nova Aventura de Rapunzel” conta com números musicais, coreografias e uma trama inspirada nos contos de fadas. Beatriz Siqueira interpreta Rapunzel, princesa sequestrada ainda bebê por uma bruxa.
A personagem cresceu aprisionada em uma torre, sem contato com o mundo exterior, até conhecer um charmoso ladrão. Os dois partem juntos em uma aventura cheia de descobertas. A apresentação ocorre no sábado, às 16h30.
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“O Mundo Mágico de Peter Pan” será encenado no domingo (17), também às 16h30. Ivaldo Cunha Filho assina adaptação e direção da peça, que é inspirada no clássico de J. M. Barrie.
Thiago Augusto interpreta Peter Pan, um garoto que se recusa a crescer. Uma noite, ele e a fada Sininho transportam os irmãos Wendy, João e Miguel para a Terra do Nunca. O lugar mágico é habitado por sereias, meninos perdidos, índios e o temido grupo de piratas do Capitão Gancho.
Serviço:
“A Nova Aventura de Rapunzel”
Quando: sábado (16), às 16h30
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada), via Sympla ou na bilheteria do teatro
Informações: (81) 99568-4125
“O Mundo Mágico de Peter Pan”
Quando: domingo (17), às 16h30
Local: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada), via Sympla ou na bilheteria do teatro
Informações: (81) 99568-4125