Jáder apresenta "Deixa o Mundo Acabar" em show nesta sexta (24) no Teatro de Santa Isabel

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Ali, havia muitas certezas. As respostas rápidas e seguras, entregavam. Havia também o reconhecimento da essência de artista e de uma pessoa que dia desses precisava (?) ousar para se perceber e ser percebido - por um mundo incerto e avesso, era o que se avistava na ocasião.



“Ainda não tinha coragem de ser quem eu era (...)”. Então veio “Quem Mandou Chamar?”, o primeiro disco, que o atravessava em realidades imediatas e pontuais. “Era o momento que eu precisava contar aquela história”, justifica o artista.



Corta para 2026 e chega o segundo disco, “Deixa o Mundo Acabar” - e no contraponto de quem deseja o universo para si, ao contrário do que o título sugere, porque na verdade a ‘querência’ é de que um re(começo) todos os dias.









Hoje, aos 32 anos, o cantor e compositor pernambucano Jáder, abarca em licença poética e pés (mais) fincados no chão, reflexões de uma idade adulta, menos pueril e tomada de diversidade musical que vai do brega ao galope, com destrezas sonoras que passam a circundar sua trajetória e o faz sentir-se “vivo, inteiro e em movimento”.

“Eu acho muito lindo isso, a gente se ver em momentos diferentes da nossa vida. O meu primeiro disco, compus em 2021, faz 5 anos. É outra pessoa. Nesse atual acho que já entendi outras coisas, almejei outros lugares”, pontua ele, em conversa com a Folha de Pernambuco para falar do álbum, recentemente lançado nas plataformas digitais e que será apresentado no Recife nesta secta-feira (24), em show no Teatro de Santa Isabel, junto a convidados que fizeram participações em faixas do trabalho, a exemplo de Jaloo (PA), Johnny Hooker e Jéssica Caitano.



Diversidade

Além destes feats, Mariana Aydar, Joyce Alane e Totô de Babalong também estão nas canções que perfazem o trabalho, tomado por “outros temas”, segundo o próprio autor.



“Eles (os temas) vieram à tona”, ressalta o recifense que reside há algum tempo em São Paulo, mas segue alimentando-se do aconchego de sua terra e dos seus.



Com produção musical de Barro e Guilherme Assis, o dançante “Deixa o Mundo Acabar” é pop, é funk, é brega, é pagode e é também xote e galope, em uma estética identitária do trabalho de Jáder.





Crédito: Flora Negri



“E está sendo delicioso montar o show, costurando dois discos num espetáculo só. Porque tem que ter música antiga no show, sabe? A gente tá fazendo uma remontagem nesse lugar novo”, adianta Jáder, dessa vez falando do show em um dos palcos de excelência de Recife, o Teatro de Santa Isabel.



Filho do aclamado Fábio ‘Passa Disco’, que por décadas manteve-se à frente de uma dos mais resistentes espaços de discos de vinil e CD’s de Recife, Jáder cresceu com ouvidos abertos a todos os ritmos aos quais era apresentado pelo pai.



Não à toa transita e bem em cada uma das onze faixas mescladas, por exemplo, por feats com Joyce Alane no ‘pagodinho’ “Fica Comigo” e no forrozinho “Pessoa Preferida”, com Mariana Aydar.



A sós, com Barro e Guilherme, Jáder assina o disco gravado em estúdios de Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo.



“Estou feliz e emocionado. Desde a audição, quando vi o trabalho pronto, no lançamento. Mostra um salto de qualidade muito grande”, confessa ele sobre o álbum que vai ganhar também versão em mídia física (CD). “Eu fiz questão”, salienta.



Passado e presente

Para o show desta noite, Jáder circula pela carreira, além das boas novas de “Deixa o Mundo Acabar”, apresentado também por batidas de funk em “No Mar”, em feat com Totô de Babalong, “Xêro”, “Volta”, com Jaloo, “Ralado”, “Tô de Volta”, “Enigma”, “Sem Você”, “Mormaço” e pelo galope que encerra e dá nome ao disco, que veio também com as faixas em vídeos disponíveis no YouTube.

“Acho que consegui fazer um disco com muito esmero, carinho, para mostrar o que é bom. É um disco bonito, bem feito. Carreira independente é muito difícil, e se não for para chegar com tudo… Eu estou muito satisfeito”, completa Jáder, em uma conclusão, decerto, extensível aos (bons) ouvidos da música brasileira.





Serviço

Show de Jáder, “Deixa o Mundo Acabar”

Quando: nesta sexta (24), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @jader__

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