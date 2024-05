A- A+

música Teatro de Santa Isabel recebe a quinta edição do festival Recife Carinhoso Shows ocorrem nesta sexta-feira (3) e no sábado (4), às 20h

O Teatro de Santa Isabel é o palco da quinta edição do festival Recife Carinhoso. O evento, que ocorre nesta sexta-feira (3) e no sábado (4), às 20h, celebra o choro, gênero musical que foi recentemente reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil.

Dalva Torres, homenageada desta edição, é uma das atrações da primeira noite do evento. Ela sobe ao palco com um show que conta com as participações especiais das convidadas Kelly Rosa, Sevy Nascimento, Sonnia Aguiar e Surama Rheis.

No sábado (4), é a vez de Bozó 7Cordas, outro homenageado do evento. Além dele, se apresentam na mesma noite Betto do Bandolim, José Arimatea, Walmir Chagas, Conjunto Sapucaia, o pianista Antônio Cabral e o Duo Dobrando a Madeira, as cantoras Juh Lopes, Lu Maciel, Laís Xavier e o cantor Arthur Philipe.

Serviço:

V Recife Carinhoso

Quando: Sexta-feira (3) e sábado (4), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Santo Antônio)

Ingressos por R$ 25, à venda pelo WhatsApp (81) 99846-6468 e na bilheteria do teatro

