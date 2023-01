Teatro de Santa Isabel recebe pela primeira vez espetáculo com elenco trans: "O Boteco e a Dona"

A- A+

Janeiro é o mês da luta por direitos da comunidade trans, em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado desde 2004 no dia 29 de janeiro. Abrindo às atividades do mês da visibilidade trans, o Teatro Santa Isabel vai receber pela primeira vez um espetáculo com elenco formado por transsexuais, o musical “O Boteco e a Dona", que será apresentado nesta sexta-feira (20), às 20h, dentro da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos.



O espetáculo retrata o início dos anos 1960, onde estreava um novo programa comandado pela cantora Elizeth Cardoso, sambista consagrada e uma das maiores vozes da sua época, que no seu programa trazia convidados da música, principalmente do samba, mas também era responsável por lançar novos artistas, como a jovem guarda. Eles que estavam estourados no país e prestes a comandar um novo programa musical na TV Record, que levava como título o nome do grupo.

O espetáculo vai recordar grandes nomes, como Linda Batista, Sergio Bittencurt, Elza Soares e Wilsom Simonal, figurinhas carimbadas nas rádios e televisão, além de conhecer os recém famosos da época, os irmãos Celly e Tony Campelo, Roberto Carlos, Wanderléa, Erasmo Carlos e Martinha.

Serviço:

“O Boteco e a Dona"

Quando: sexta-feira (20), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel, Praça da República - Santo Antônio, Recife

Ingresso: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Veja também

MÚSICA Fall Out Boy anuncia novo álbum e lança primeiro single