Teatro de Santa Isabel será "ocupado" por espetáculo de dança nesta sexta (21); veja detalhes

A- A+

Na próxima sexta-feira (21), no Teatro de Santa Isabel, a Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão (CDTAM), oriunda de Natal (RN), apresenta o espetáculo "Lança", em celebração aos 25 anos de atividades do espaço.



Com início às 20h, o espetáculo - que tem a coreografia e direção assinadas pelo pernambucano Sérgio Galdino - terá em cena os bailarinos André Castro, André Rosa, Bárbara Luz, Bruno Borges, Deyvid Santana, Emilly Vitória, Júlia Vasques, Manu Souza, Margoth Lima, Sabrina Luz e Weller Alves.



Crédito: Tiago Lima

Maracatu Rural e de Baque Solto

"Lança" traz uma releitura contemporânea de do Maracatu Rural/Maracatu de Baque Solto - manifestações que tem como principal símbolo o caboclo de lança.



Criada em 1998, a Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão (CDTAM) acumula, em 25 anos de criação, prêmios diversos de dança, inclusive em festivais nacionais e internacionais, a exemplo das contemplações na Suíca (2012), França (2014) e Estados Unidos, em dois anos consecutivos: 2015 e 2016.





Serviço

"Lança", espetáculo de dança da Cia Teatro Alberto Maranhão



Quando: Sexta-feira (21), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos no Guicheweb a partir de R$ 40 (inteira)



Praça da República, s/n, Santo Antonio

Informações: 9 9724-0878 (Sérgio Galdino)

Veja também

CINEMA "Barbie" corresponde às expectativas? Leia a crítica do filme que estreia nesta quinta-feira (20)