A- A+

Artes Cênicas Teatro do Amanhã apresenta, neste final de semana, adaptação de texto de Matei Vișniec Espetáculo será encenado no Teatro Hermilo Borba Filho, neste sábado (29) e no domingo (30)

Uma adaptação do texto “A palavra progresso na boca da minha mãe soava terrivelmente falsa”, do dramaturgo romeno Matei Vișniec, será encenada no Teatro Hermilo Borba Filho. As apresentações ocorrem neste sábado (29) e no domingo (30), às 19h30.

O espetáculo é a conclusão de mais uma turma do curso Desvendando o Teatro, ministrado pelo grupo Teatro do Amanhã. No elenco, estão os atores Analucy de Oliveira, Adri John, Danielle Maia, Gabriela Machado, Gabriela Oliveira, JotaPê Frasópio, Liiz Rosa, Lizandro, Luana Farias, Luana Monteiro, Mariana Santos e Rebeca Alves.

Rodrigo Hermínio assina a encenação e a adaptação do texto. Nesta versão, o espetáculo é ambientado em um futuro próximo e retrata a história de um Brasil que se une após uma guerra civil que dividiu o País.



Na trama da peça, um pai (JotaPê Frasópio) e uma mãe (Liiz Rosa) partem em busca dos restos mortais de seu filho (Luana Farias), após uma guerra que resultou em novas fronteiras e desafios para a reconstrução das vidas dos sobreviventes. O espetáculo aborda temas como a dor daqueles que não conseguem enterrar seus entes queridos desaparecidos, conflitos por espaço nas grandes cidades, o comércio de valores humanos e a desintegração das relações familiares em tempos de guerra.

Formação

O curso Desvendando o Teatro, promovido pelo grupo Teatro do Amanhã, está com inscrições para a sua sétima turma. As aulas ocorrem todas as sextas-feiras, das 19h às 21h, de 12 de maio até o mês de outubro, na sede do grupo, localizada no bairro da Boa Vista.

Rodrigo Hermínio, mestrando em Artes Cênicas pela UNIRIO e licenciado em Teatro pela UFPE, é quem ministra a formação. A proposta do curso é proporcionar uma imersão na linguagem teatral entre atuação, análise e escrita do texto dramático, elementos da cena, história do teatro, crítica teatral e produção cultural.

Serviço:

"A palavra progresso na boca da minha mãe soava terrivelmente falsa"

Neste sábado (29) e no domingo (30), às 19h30

No Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 15 (promocional), à venda no Sympla



Veja também

Streaming Morte de PC Farias será retratada em nova série; conheça os detalhes da produção