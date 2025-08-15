A- A+

ANIVERSÁRIO Teatro do Parque 110 anos: equipamento celebra aniversário com cinco dias de programação gratuita Estão na programação a Banda Sinfônica do Recife, com o Coral Edgard Moraes e Almir Rouche, o Balé Bacnaré, a artista Rebeca Gondim, os grupos Mombojó e Magiluth e a trupe circense Carcará e pré-estreia de "O Último Azul", de Gabriel Mascaro

Palco de tantos espetáculos, shows e momentos grandiosos da cultura brasileira, o Teatro do Parque, no centro do Recife, completa 110 anos de existência no próximo dia 24 de agosto. A celebração da data não passará em branco: na semana de aniversário do secular equipamento cultural, uma programação especial – e gratuita – se dará entre os dias 20 e 24 de agosto.

Do audiovisual ao circo, passando pela música, teatro e dança, a programação contempla as linguagens artísticas que têm palco garantido no Parque.

As celebrações começam no dia 20, com concerto da Banda Sinfônica do Recife, e seguem até o dia 24, e seguem com espetáculos musicais, de dança, teatro e circo, destacando nomes como Rebeca Gondim, Mombojó, Magiluth, Trupe Carcará e Bacnaré, que é Patrimônio Vivo do Recife.

Dentro da programação celebrativa, também está confirmada a pré-estreia do premiado longa “O Último Azul”, do diretor recifense Gabriel Mascaro e vencedor do Urso de Prata de Berlim.

Confira a programação, a seguir:

Banda Sinfônica do Recife, quarta (20)

A partir das 10h da próxima quarta (20), a Banda Sinfônica do Recife fará um concerto aula para estudantes do ensino fundamental da rede pública, com apresentação do palhaço Nicolino.

Às 19h, será realizado o concerto comemorativo, com as participações do Coral Edgard Moraes e do cantor Almir Rouche.

Sob regência do maestro convidado Fabiano André, a Banda Sinfônica apresentará um programa eclética, com peças de Robert Smith, Leonard Bernstein, Lin-Manoel Miranda, frevos de Edgard Moraes e de Capiba, além de clássicos dos anos 1980 de Michael Jackson, Cyndi Lauper, Joe Cocker, Bon Jovi, etc.

“Nações Africanas”, com Bacnaré, quinta (21)

Na quinta (21), a partir das 19h, o grupo Bacnaré apresenta o espetáculo “Nações Africanas”, celebrando, com música e dança, as heranças africanas e afro-brasileiras na cultura recifense.

Demarcando a diversidade cultural dos territórios africanos, o grupo reúne tradições de quatro nações e seus povos: a Simbu (Dança dos Falsos Leões), para representar Senegal e a Região Leste; os Drums, batida contagiante dos povos Burundi, da Região Central; a Indiamu Zulu, das tribus Zulus da África do Sul; e a Dança O Dilla, de Camarões, que se caracteriza pelo ritmo e vibração vigorosos e pela força simbólica da dança mística, que celebra os deuses da região.

“O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, sexta (22)

Na sexta (22), também às 19h, será a exibição de pré-estreia do longa “O Último Azul”, do recifense Gabriel Mascaro.

O longa, que ganhou três prêmios na 75ª edição do Festival de Berlim, incluindo o Urso de Prata - Grande Prêmio do Júri, é estrelado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco.

Situada na Amazônia, a trama explora um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão “desfrutar” seus últimos anos de vida.

Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo, viajando pelos rios e afluentes da região: algo que pode mudar seu rumo para sempre. Uma aventura sobre resistência e amadurecimento ao longo dos rios da Amazônia.

O longa conta com a coprodução da Globo Filmes (Brasil), Quijote Films (Chile), Viking Film (Países Baixos) e distribuição da Vitrine Filmes no Brasil.

“Revinda”, com Rebeca Gondim, sábado (23)

No sábado (23), a programação será em dobro, começando às 17h30, com a artista Rebeca Gondim, que apresentará o espetáculo de dança “Revinda”, contando com seu corpo as histórias do povo preto periférico brasileiro, suas dores, revoltas e celebrações.

O trabalho denuncia o genocídio da população negra nas periferias do Brasil e também evidencia a importância das suas coletividades, organizações comunitárias e manifestações culturais, como lugares de resistência ao cotidiano de violência.

“Revinda” expressa em seus movimentos o tônus da resistência e das brincadeiras das culturas populares, carrega o improviso dos Mestres de cerimônia, as esquivas do Frevo, a imponência dos tambores, a instiga das massas e a solidariedade das comunidades, articulando diferentes expressões e recursos artísticos, das danças populares às periféricas, do frevo ao Hip Hop, da poesia à iluminação cênica, para expressar histórias e memórias coletivas.

“NadadeNovo”, Mombojó, sábado (23)

A programação do sábado (23) continua, a partir das 19h, com a banda Mombojó, que reviverá as canções do seu álbum de estreia, “Nadadenovo”.

Celebrando a maioridade do disco, que completa 21 anos neste 2025, a banda apresentará alguns de seus mais celebrados hits, como “A Missa”, “Deixe-se Acreditar” e “Faaca”.

“Picadeiro Pernambuco”, com a Trupe Carcará, domingo (24)

No domingo (24), dia do aniversário do Teatro do Parque, a programação começa às 16h, com o espetáculo “Picadeiro Pernambuco”, da Trupe Carcará, que promove um diálogo entre os números tradicionais do circo e as expressões contemporâneas da arte circense.

O espetáculo trará à cena diversos números circenses, embalados pelos acordes de uma banda formada especialmente para o espetáculo, reunindo artistas itinerantes.

“Luiz Lua Gonzaga”, do Grupo Magiluth

Fechando a programação dos 110 anos do Teatro do Parque, às 17h30 do domingo (24), o Grupo Magiluth apresenta a montagem “Luiz Lua Gonzaga”, no jardim do teatro, reunindo o público ao redor do mais sertanejo dos motes: a espera ansiosa pela chuva, entre divagações poéticas e musicais sobre os modos de ser e viver no Nordeste.

Teatro do Parque 110 anos - Programação completa

20/08, Quarta-feira

20h - Concerto da Banda Sinfônica do Recife, com participação do cantor Almir Rouche

21/08, Quinta-feira

19h - Espetáculo de dança “Nações Africanas”, do Bacnaré

22/08, Sexta-feira

19h - Pré-estreia do filme “Último Azul”, de Gabriel Mascaro

23/08, Sábado

17h30 - Espetáculo de dança “Revinda”, de Rebeca Gondim (no jardim do teatro)

19h - Show "NadadeNovo", da banda Mombojó

Dia 24/08, Domingo

16h - Espetáculo circense “Picadeiro Pernambuco”, da trupe Carcará

17h30 - Espetáculo teatral “Luiz Lua Gonzaga”, do Grupo Magiluth (no jardim do teatro)

SERVIÇO

110 anos do Teatro do Parque

Quando: 20 a 24 de agosto

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE

Gratuito

Instagram: @teatrodoparqueoficial

